Musiker für Landesentscheid qualifiziert

39 junge Musiker spielen vom 24. bis 28. März in Münster.

Hilden. Überaus erfolgreich schnitten die Teilnehmer beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende in Hilden ab. Von den insgesamt 186 gewerteten Nachwuchsmusikern erhielten alle erste bis dritte Preise. Sage und schreibe 58 Teilnehmer erzielten eine Wertung von 23 und mehr Punkten. 39 junge Musiker sind für Landeswettbewerb vom 24. bis 28. März in Münster qualifiziert.

Die Klaviersolisten Maja Borgmann und Sophia Amelingmeyer aus Erkrath, Sophia Gilb de Moura Guedes und Denise Kaiser aus Mettmann sowie Leonid Demikhovskiy aus Haan waren trotz ihrer hervorragenden Ergebnisse noch zu jung für den Landesentscheid. Das gilt auch für das Blockflötenduo Julian Stockhausen und Jonathan König aus Hilden, das Blockflötentrio Julius Welke, Linnéa Träbert und Maibritt Bauerfeld Ortega aus Langenfeld, das Trompetenduo Konrad Hoppe und Vivienne Fabritius aus Langenfeld, das Blechbläserquartett Lena Katharina Umland, Ben Krüger, Paul Drutkowski und Christoph Johannes Spahl aus Leverkusen.

Es gab in diesem Jahr auch zwei Kategorien im Bereich Pop-Musik

Sieben Klaviersolisten, sechs Bläserensembles, drei Streicherensembles und eine Harfenistin schafften den Sprung in den Landeswettbewerb. Bei den Klaviersolisten sind es Insa Charlotte Johanna Hauke, Sophia Ruijia Shang, Juhani Sigfridson und Lisa Zhu aus Ratingen, Alexander Brzoska aus Heiligenhaus, Meike Vogt aus Langenfeld und Philipp Eick-Kerssenbrock aus Hilden. Von den Bläserensembles sind zum Landeswettbewerb zugelassen: das Haaner Trio Elisa Pentrys (Oboe), Anika von der Mosel (Klarinette) und Jana Pazic (Fagott), das Hildener Querflötenduo Nathalie Roos und Antonia Fries, das Saxophonquartett Jonas Langkeit, Alina Kasel, Melissa Kasel und Emily Küppersbusch aus Velbert und Wuppertal, das Velberter Saxophonduo Lukas und Jonas Fußangel, das Erkrather Duo Jonas Amelingmeyer (Trompete) und Tobias Haake (Horn) sowie das gemischte Hildener Quintett mit Ellen Hartmann (Querflöte), Jessica Ohrem (Oboe), Felix Schreiber (Klarinette), Katja Stuhlträger (Fagott) und Katja Löhr (Horn). Bei den Streichern sehen sich das Violinenduo Insa Hauke und Julia Kniep aus Ratingen, ein weiteres Violinenduo Natalie Kaiser und Christina Neufeld aus Mettmann und Wuppertal sowie das Langenfelder Duo Daida Schimmel (Violoncello) und Meike Vogt (Viola) beim Landeswettbewerb wieder. Als ebenfalls reif für den Landeswettbewerb erachteten die Juroren die Harfenistin Alina Herrmann aus Haan.

Ja, und dann gab es in diesem Jahr auch zwei Wettbewerbskategorien im Bereich Pop-Musik. Sechs Gitarristen und zwölf Drummer waren am Start. Am Drumset qualifizierten sich Moritz Koch aus Monheim, Leander Machan aus Haan, Sebastian Heck aus Langenfeld und Joshua Knauber aus Bonn. für den Landeswettbewerb. Komplettiert wird der Qualifikantenkreis durch die Gitarristen Felix Behrendt, Calvin Kern und Markus Galle – alle drei aus Monheim. cis

Anzeige