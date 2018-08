Monika Nick ist ehrenamtliche Vorleserin. Vor allem die Zeit mit Dementen bringt ihr viel Freude.

Hilden. Monika Nick hat genug von der Hitze: „Da lese ich nichts vor. Das hat keinen Zweck, das haben die alten Leute nichts von“, sagt sie. Die 74-Jährige liest gerne vor Publikum: im Café Leseratte der Awo auf der Schulstraße und jeden Mittwoch (außer bei Tropenhitze) im Seniorenzentrum am Erikaweg.

Nick kommt aus einfachen Verhältnissen, hatte Eltern, die sie mit 14 Jahren und dem Volksschulabschluss in der Tasche arbeiten geschickt haben: „Mein Vater meinte, ich müsste keine Lehre machen. Die heiratet sowieso, hat er gesagt.“ Sie hat nicht geheiratet, sondern nach einigen Jahren als ungelernte Arbeiterin in einer Wäscherei, einer Drogerie und „als Putzfrau bei Maoam in Düsseldorf“ in Abendkursen Steno und Schreibmaschine gelernt.

Zuerst arbeitete sie sich im Büro beim Filmverleih Metro Goldwyn Mayer hoch auf der Karriereleiter und wechselte „Anfang der 70er, als es der Filmbranche schlecht ging“, zur „Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Versorgungsunternehmen AG“ - Zweigstelle Hilden. Bei der WV Energie blieb sie bis zum Renteneintritt mit 60, nach 46 Arbeitsjahren.

„Drei bis vier Jahre habe ich nichts getan“, dann machte sie sich auf die Suche nach einem Ehrenamt. Ihre Motivation: „Der Freundeskreis bestand zu einem großen Teil aus Arbeitskollegen. Das wird mit der Rente weniger und leider sind auch schon viele gestorben. Im Alter findet man nicht mehr so leicht neue Freunde.“ Über das Ehrenamt wollte sie ihren Bekanntenkreis erweitern.

In einem EFI-Kurs der VHS für Ehrenamtler („Erfahrungswissen für Initiativen“) hörte sie, dass Vorleser gesucht würden und meldete sich. Bei der Awo gibt es zwei große Lesungen pro Jahr vor 60 bis 70 Zuhörern, die aufwendig vorbereitet werden. Daran hat sie große Freude. Bei ihrem zweiten Ehrenamt war sie anfangs skeptisch: „Dementen vorlesen – die haben doch gar nichts davon“, dachte sie, stellte aber schon bald fest, dass die sehr wohl etwas davon haben: „Wenn ich komme, erkennen sie mich und freuen sich. Ich bleibe immer zwei Stunden, lese davon aber nur eine. Mache ich länger, sagen die schon mal, jetzt reicht es aber.“

Monika Nick liest nicht nur vor, es werden auch Volkslieder gesungen

Sie stellt sich ihre Vorleserunde selbst zusammen, wählt die Texte aus (Märchen, Heinz Ehrhard, Ringelnatz) und beginnt oft mit Sprichwörtern, die die alten Leute ergänzen müssen. „Danach wird gesungen, mal Volkslieder mal Schlager.“ Neuerdings nutzt sie ein Lesebuch für Demente, das diese zum Reden bringt.