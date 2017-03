Martin Kurth soll Chef der Volkshochschule werden

Er ist Geschäftsführer der VHS Hannover Land und stellt sich am Freitag zur Wahl.

Hilden/Haan. Die Mitglieder des Volkshochschul-Zweckverbandes Hilden-Haan kommen am Freitag, 3. März, ab 17.30 Uhr im Saal des Bürgerhauses in öffentlicher Sitzung zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Wahl einer neuen VHS-Leitung. Es ist bereits der dritte Anlauf. Seit 1. April vergangenen Jahres ist die Stelle vakant. Niklas Rahn hatte nach acht erfolgreichen Jahren von sich aus gekündigt. Die Position war daraufhin neu ausgeschrieben worden. 70 Bewerbungen gingen ein. Keiner schien der Auswahlkommission mit Stadtverordneten aus beiden Städten jedoch geeignet genug.

Die Bürgermeisterin wollte die Stelle neu ausschreiben

Deshalb schlug Verbandsvorsteherin Bürgermeisterin Birgit Alkenings vor, die Stelle neu auszuschreiben. Auf diese zweite Ausschreibung gingen 48 Bewerbungen ein. Die Zweckverbandsversammlung entschied sich für Dr. Markus Lermen. Er ist Geschäftsführer des Distance and Independent Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaiserslautern, einer der führenden Anbieter postgradualer Fernstudiengänge in Deutschland. Lermen wurde zwar als neuer VHS-Leiter von der Verbandsversammlung gewählt, unterschrieb jedoch seinen Vertrag nicht. Offenbar hatte ihm die TU Kaiserslautern ein besseres Angebot gemacht, um ihn zu halten. Das machte eine dritte Ausschreibung nötig. Jörg Dürr, Vorsitzender der VHS-Verbandsversammlung, hatte versprochen, nur ein Leiter-Jahresgehalt (rund 75 000 Euro) dafür einzusetzen. Das spart die Volkshochschule durch die Vakanz ein. Auf die dritte Ausschreibung gingen rund 70 Bewerbungen ein. „Die Qualität der Bewerber war höher als in den beiden Runden zuvor“, ist Dürr positiv überrascht. Eine Hand voll wurde zu einem Auswahlverfahren eingeladen. Einer hatte am Ende die meisten Punkte.

Er wird von der Kommission einstimmig vorgeschlagen und stellt sich am Freitag zur Wahl. Es handelt sich offenbar um Martin Kurth, Geschäftsführer der Volkshochschule Hannover Land (Träger sind fünf Gemeinden). Der 39-Jährige ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Er hat an der Universität Münster studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Von 2007 bis 2014 arbeitete er bei der Heimvolkshochschule Haus Neuland in Bielefeld, erst als pädagogischer Mitarbeiter, seit 2009 als Fachbereichsleiter. Seit März 2014 leitet er die VHS Hannover Land.

