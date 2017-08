Die Polizei sucht Zeugen einer Tat, bei dem ein 13-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann in Haan geschlagen und getreten wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 4. August.

Haan. Die Polizei sucht Zeugen einer Tat, bei dem ein 13-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann in Haan geschlagen und getreten wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. August gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Auf den Schollen".

Laut Polizei war das Mädchen zusammen mit einer 14-jährigen Freundin und deren 11-jährigem Bruder zu Fuß auf dem Heimweg, nachdem sie in einem nahegelegenen Verbrauchermarkt eingekauft hatten. Dabei, so gaben die Kinder später an, verloren sie einen Pizzakarton und ignorierten die Aufforderung eines unbekannten Mannes, den Karton in einen Mülleimer zu schmeißen. Daraufhin habe dieser ein Mädchen am Arm festgehalten. Als die 13-Jährige mit ihrem Handy Hilfe herbeiholen wollte, habe er sie gegen den Hinterkopf geschlagen, woraufhin sie zu Boden gestürzt sei. Die am Boden Liegende habe ersodann getreten. Zum Glück, so das Mädchen gegenüber der Polzei, sei sie unverletzt geblieben. Der Unbekannte habe sich über die Straße "Am Bandenfeld" in Richtung Zaunholzbusch entfernt.

Täterbeschreibung: zirka 40 bis 50 Jahre alt; zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß; normale, schlanke Statur; Stoppelkinnbart; weiß-blonde Haare; er trug eine beige-grünliche Baskenmütze, ein blau-weiß kariertes Hemd, eine hell-blaue kaputte Hose/Jeans; ungepflegtes Erscheinungsbild; leicht gekrümmte, nach vorne gebeugte Haltung; er humpelte leicht; er sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Die Haaner Polizei hat bislang keine konkreten Hinweise auf den Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon: 02129/ 9328-6480 entgegengenommen.

