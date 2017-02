Hilden. Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr fuhr ein 61-Jähriger auf der Gerresheimer Straße in Richtung Hilden. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte der Mann plötzlich kurz vor der Einfahrt in den hiesigen Kreisverkehr, fuhr über eine Verkehrsinsel und rammte dort ein Verkehrsschild. Anschließend lenkte der Hyundai-Fahrer stark nach rechts und fuhr quer über die Fahrbahn in Richtung Stockshausstraße.

In Höhe der Einmündung Gerresheimer Straße/ Stockshausstraße kam der Hyundai schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der 61-Jährige setzte mit seinem Pkw zurück und versuchte zu flüchten. Sowohl hilfsbereite Zeugen als auch eintreffende Polizeibeamte konnten ihn aber an einer Weiterfahrt hindern.

Die Polizei stellte fest, dass der 61-jährige stark nach Alkohol roch. Als die Beamten in dem stark vermüllten Hyundai zudem diverse leere Bierflaschen fanden, ließen sie den Mann einen Alkoholtest machen, bei dem ein Ergebnis von zwei Promille rauskam.

Der 61-Jährige wurde daraufhin zur Wache nach Hilden gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Ob der Mann einen gültigen Führerschein besitzt, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2100 Euro.

