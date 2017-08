Latente Terrorgefahr besteht, sagt die Polizei. Das Sicherheitskonzept plant die Stadt Haan.

Haan. Aufatmen bei den Veranstaltern: Ohne größere Zwischenfälle ist die Düsseldorfer Rheinkirmes abgelaufen. Auf bis zu 300 Einsatzkräfte war die Zahl der Polizisten zu diesem Großereignis aufgestockt worden, und erstmals wurden aufgrund der Terror-Gefahr auch Lkw-Sperren an den Zufahrten zum Kirmesgelände eingerichtet.Ähnliche Überlegungen stellen jetzt auch die Stadt Haan und die Polizei an. Immerhin gilt die Haaner Kirmes, die in diesem Jahr vom 23. bis 26. September läuft, als größte Straßenkirmes im Bergischen Land. Mehr als 200 Schaustellerbetriebe und über 400.000 Besucher werden erwartet.

Stadt und Polizei stehen in einem sehr engen Kontakt

„Die Stadt Haan und die Polizei stehen bei den Vorbereitungen zur Haaner Kirmes in engem Kontakt, um die erforderlichen Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen abzustimmen“, berichtet Polizeisprecher Ulrich Löhe. Der Veranstaltung gelte große Aufmerksamkeit, denn „Deutschland und damit auch NRW stehen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden auch weiterhin im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Diese latente Gefahr besteht daher theoretisch auch für alle Städte und Großveranstaltungen bei uns im Kreis Mettmann“, so Löhe. Grund zur Beunruhigung gebe es indes nicht: „Aktuell liegen der Polizei aber keine konkreten Erkenntnisse oder Hinweise vor, die auf bestehende terroristische Planungen oder Aktionen hindeuten.“

Gleichwohl wurde das Sicherheitskonzept der Haaner Kirmes auch auf dieses Szenario hin abgeklopft. „Dabei liegen das Sicherheitskonzept und alle Regelungen zur Durchführung der Haaner Kirmes in der Verantwortung der Stadt Haan“, erläutert Löhe.

Die will Details des Sicherheitskonzepts indes nicht preisgeben. „Ein Gremium der beteiligten Sicherheitsbehörden trifft sich regelmäßig, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und frühzeitig mögliche Gefährdungslagen zu berücksichtigen“, heißt es aus dem Rathaus. „In den Monaten vor der Kirmes stehen alle Ordnungskräfte in ständigem Kontakt. Aktuell sind die Vorbereitungen für die Sicherheitsmaßnahmen bereits in vollem Gange“, erläutert die Sprecherin der Stadt Haan, Sonja Kunders. Wie in Düsseldorf, so wird es auch in Haan Lkw-Sperren geben: „Bereits im letzten Jahr wurde das Sicherheitskonzept der Haaner Kirmes daraufhin angepasst. Die technischen Sperren gegen unerlaubte Zufahrten wurden in diesem Jahr nochmals erweitert“, heißt es. Ob es sich dabei um die Lkw der Schausteller handelt, sagt die Stadt nicht. „Angaben über die konkreten Maßnahmen können wir Ihnen leider nicht mitteilen.“ Neben den Einsatzkräften von Ordnungsamt und Polizei sind auch private Sicherheitsdienste dabei.

