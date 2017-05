Haan. Bereits am Freitag gegen 18:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Lkw, der auf der Elberfelder Straße in Richtung Haan mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fuhr. Immer wieder geriet das Fahrzeug dabei auf die Gegenfahrbahn. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei.

An der Düsseldorfer Straße in Haan konnten die Beamten den Lkw und dessen 36-jährigen Fahrer anhalten. Während der anschließenden Kontrolle wirkte der 36-Jährige "reaktionsträge". Zudem bemerkten die Polizisten auffälligen Alkoholgeruch in seinem Atem. Die Beamten führten daraufhin einen Alkoholtest bei dem Mann durch. Das Ergebnis: Über 2,6 Promille. Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

