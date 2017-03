Lions-Club will Kinder für Musik begeistern

Das Hilfswerk fördert zwei Programme mit jeweils 1500 Euro.

Hilden. Das Lions-Hilfswerk Hilden unterstützt seit vielen Jahren regelmäßig die Arbeit der Musikschule – insbesondere das Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente“ in allen Hildener Grundschulen. Bei diesem Projekt führen Lehrer der örtlichen Musikschule Mädchen und Jungen an den Grundschulen in Instrumente ihrer Wahl ein. Die Instrumente können sich die Schüler leihen. Für die Musikschule hat sich der Lions-Club Hilden über Jahre zu einem vertrauensvollen und verlässlichen Partner entwickelt. Durch die regelmäßige Unterstützung werden insbesondere Programme und Projekte ermöglicht, die allen Kindern und Jugendlichen in Hilden die Chance eröffnen, das aktive Musizieren zu entdecken.

Das Projekt könnte mit einer großen Trommelaktion ausklingen

In diesem Jahr unterstützt das Lions-Hilfswerk mit jeweils 1500 Euro das Programm „JeKits“ sowie das Projekt „Trash-Trommeln“. Bei „JeKits“ wird das Geld eingesetzt, um den Instrumentenbestand, den die Musikschule bereit halten muss, zu pflegen und gegebenenfalls zu ergänzen. Mit „Trash-Trommeln“ ist Trommeln auf Regentonnen gemeint. Im Jahr 2016 hatte die Musikschule ein großes Inklusions-Projekt angeboten, bei dem in einem „Orchester der Vielfalt“ Kinder im Kita- und Grundschulalter sowie Jugendliche mit und ohne Behinderung und auch einige Senioren miteinander musizierten. Dabei kamen auch Regentonnen zum Einsatz, die – zu Trommeln umfunktioniert – leicht zu bespielen sind.

Sie sollen im laufenden Jahr weiter zum Einsatz kommen. Die Musikschule wird dafür in Zusammenarbeit mit Freizeiteinrichtungen für Jugendliche kleine „Trash-Trommel“-Projekte anbieten, an denen Jugendliche spontan teilnehmen können – ohne längerfristige Verpflichtung und kostenfrei. „Dadurch sollen insbesondere auch Jugendliche angesprochen und einbezogen werden, die sonst eher nicht den Weg zur Musikschule finden und in ihrem gewohnten Umfeld besser zu erreichen sind“, erläutert Ralf G. Kraemer, Pressesprecher des Lions-Clubs. Möglicherweise stehe am Ende eine große Trommelaktion in der Innenstadt. arue

