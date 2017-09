Haan. Die Rheinbahn hat ein verstärktes Angebot zur Kirmes: Die Linien 742, 784, 786, 792 und O1 fahren in kürzeren Zeitabständen und bis in die Nacht. Weitere Fahrzeuge stehen auf Abruf bereit, um die Besucher zu später Stunde sicher nach Hause zu bringen.

Umleitungen

Bereits seit Mittwoch und noch bis Mittwoch, 27. September, 15 Uhr, wird die Kaiserstraße gesperrt. Davon betroffen sind die Buslinien 742, 784, 786, 792, SB 50, O 1 und DL 5. Die Haltestelle „Windhövel“ wird in Richtung Haan, Stadtbad für alle betroffenen Linien auf die Breidenhofer Straße in Höhe der Hausnummern 4 bis 6 verlegt. Die Haltestelle „Haan, Markt“ wird ebenfalls in Richtung Haan, Stadtbad auf die Kirchstraße vor die Hausnummer 36 verlegt.

Linie 742

Die Busse fahren an allen Kirmestagen alle 60 Minuten bis gegen 1 Uhr nachts. In Richtung Carl-Barth-Straße fahren sie ab der Haltestelle „Haan, Krankenhaus“ und in Richtung Mettmann, Jubiläumsplatz ab der Haltestelle „Horststraße“ eine Umleitung.

Linien 784 und DL 5

Auf der Linie 784 bietet die Rheinbahn Samstag und Sonntag von 14 bis 0 Uhr zusätzliche Fahrten zwischen den Haltestellen „Benrath S“ und „Wuppertal, Vohwinkel Bf“ an. In Richtung Wuppertal, Vohwinkel und Rheinische Straße fahren beide Linien ab „Stöcken“ und in Richtung Düsseldorf und Hilden Süd ab der Haltestelle „Nordstraße“ eine Umleitung.

Linie 786 und SB 50

Die Busse der Linie 786 fahren Samstag und Sonntag ab 16 Uhr, Montag und Dienstag ab 20 Uhr im 20-Minuten-Takt bis gegen 1 Uhr. Beide Linien fahren in Richtung Nachbarsberg und Bettina-von-Arnim-Straße ab „Stöcken“ und in Richtung Düsseldorf und Erkrath, Schulzentrum ab „Zwengenberger Straße“ eine Umleitung.

Linien 792 und O 1

Die Busse der Linie 792 sind Samstag und Sonntag von 16 bis 0.30 Uhr und Montag und Dienstag von 19 bis 1 Uhr alle 15 Minuten zwischen „Solingen Hauptbahnhof“ und „Haan, Windhövel“ unterwegs. Die Linie O 1 ist Samstag und Sonntag ab 14 Uhr sowie Montag und Dienstag ab 19 Uhr alle 30 Minuten bis 1 Uhr nachts im Einsatz. Red