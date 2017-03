Jubiläum der Partnerschaft mit Eu setzt auf Sport und Kultur

Eine Gruppe aus Haan war zu Gesprächen in der Normandie, um das Programm der Begegnungen im Mai und August vorzubereiten.

Haan. Vornehmlich sportlich soll es Ende Mai beim offiziellen Fest zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Haan und Eu in der Normandiestadt zugehen. Deshalb ist der Titel zu der Fülle von Aktionen auf französischer Seite auch „Les HaanEulympiades“. Vom 25. (Christi Himmelfahrt) bis 28. Mai ist das Spektakel geplant.

Aktuell werden in der Partnerstadt per Plakat Gastfamilien für Zwölf- bis 18-jährige Besucher aus Haan gesucht. Die Begegnung in Haan findet vom 24. bis 27. August statt. Am vorigen Wochenende war eine Gruppe aus Haan zu Gesprächen an der Kanalküste.

Elmar Jünemann, als Leiter der Stabsstelle im Rathaus unter anderem auch für die Städtepartnerschaften zuständig, Musikschulleiter Thomas Krautwig und seine Stellvertreterin Katharina Stashik und Marlene Altmann (Vorsitzende der Partnerschaftskommission) reisten zusammen mit Cornelius Tonn von der Europaschule Gymnasium nach Eu. Der Französischlehrer an der Schule Adlerstraße sorgte mit seinen Übersetzungen dafür, dass keine Missverständnisse aufkamen. Als Gesprächspartner standen Gilbert Deneufve, stellvertretender Bürgermeister von Eu, seine Ehefrau Catherine, Ratsmitglied Claudine Briffard, für den Sport Gérard Prin und Bruno Havard, Städtepartnerschaftsbeauftragte Claire Guérout, Vizebürgermeisterin Marie-Christine Petit sowie Vertreter der Musikschule Eu und der Jazzband „Les Lombrics bleus“. Viele von ihnen waren 2016 zu Gast beim Weinfest und Französischem Markt in Haan, die auch 2017 stattfinden, wenn das offizielle Partnerschaftsjubiläum gefeiert wird. Initiator ist Fritz Köhler, der jahrzehntelang Motor der „Jumelage“ war.

In Eu soll es sportliche Begegnungen in verschiedenen Sportarten und mit gemixten Mannschaften geben. Ein Rahmenprogramm und ein Festakt sind dort ebenso vorgesehen wie drei Monate später in Haan. In der Gartenstadt soll Kulturelles im Mittelpunkt stehen. Zum Austausch der Musikschulen werden denn auch gemeinsame Stücke eingeübt, geprobt und aufgeführt.

Es soll einen Empfang im Jugendhaus-Café geben, eine Jam Session im Rockin’ Rooster Club, Beachvolleyball und eine offene Probe am Strand des Haaner Sommer. Ebenso einen Stand für Malerei, Kunst und Musizieren. Für den Besuch der Haaner in Eu ist bisher ein Bus mit 60 Plätzen gebucht.

