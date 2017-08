„Leben wie Gott in Frankreich“ heißt es vom 25. bis 27. August im Park Ville d’Eu an der Königstraße. Dorthin locken der französische Markt und so mancher gute Weintropfen.

Auch das Musikprogramm bietet an den drei Tagen Altbekanntes. So wird am Freitag wieder das Dixiekonzentrat mit Monsieur Toeppel für Stimmung sorgen und am Samstag Che Baladin Ed’falaiz, die drei Musiker aus der Partnerstadt Eu, mit französischen Ess- und Trinkliedern. Am Sonntag treten die Aktiven der Männergesangsvereine Haan und Gruiten auf. Sie werden bestimmt auch das beliebte Lied: „Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass“ singen.

Am Nachmittag will Matthieu Pallas mit „Musette Akkordeon und Chanson“-Musik die Besucher wie immer begeistern.

Gleichzeitig begeht die Stadt Haan an diesem Wochenende die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Eu.

Es sind also viele französische Gäste in der Gartenstadt. Einige Besucher werden auf dem Fest bestimmt Bekannte aus Eu wiedertreffen. Wenn der Wettergott ein schönes Spätsommerwetter beschert, werden das elfte Weinfest und der französische Markt wieder ein gelungenes Erlebnis werden.