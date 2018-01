Wegen Instandsetzungsarbeiten werden auf der Strecke derzeit kürzere Züge eingesetzt.

Hilden. Bahnkunden, die regelmäßig mit der S-Bahn 1 unterwegs sind, müssen seit einigen Wochen enger zusammenrücken. Denn eine geraume Weile schon setzt die Deutsche Bahn AG als Betreiberin der Strecke zwischen Solingen und dem Ruhrgebiet zeitweise kürzere Züge ein. Was zur Folge hat, dass viele Pendler vor allem in den Rushhour-Stunden am frühen Morgen sowie am Nachmittag nur noch einen Stehplatz in den Bahnen ergattern können. Ein Problem, das nicht allein den Reisenden, sondern auch dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zunehmend auf die Nerven geht. „Wir haben die Bahn mittlerweile aufgefordert, uns einen Termin zu nennen, zu dem wieder, wie vertraglich geregelt, längere Züge einsetzt werden“, sagte eine Sprecherin des VRR.

Es gab ein Krisentreffen zwischen Verbund und der Bahn

Zuvor hatte es bereits ein Krisentreffen zwischen dem Verkehrsverbund als Auftraggeber der S-Bahnen sowie der Bahn gegeben. Der Hintergrund: Bereits im Herbst des zu Ende gegangenen Jahres hat die Bahn AG damit begonnen, die auf diversen S-Bahnlinien zum Einsatz kommenden Fahrzeuge der Baureihe ET 422 verstärkt in die Werkstätten des Konzerns zu beordern. So sollen Schäden behoben werden. Und zudem galt es zuletzt, den Brandschutz in den Zügen auf den neuesten Stand zu bringen. Was wiederum mit einer spürbaren Reduzierung des Platzangebots in der S 1 einhergeht. Denn während auf dieser Strecke, die zu den am meisten frequentierten Linien im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes zählt, normalerweise sogenannte Doppeltraktionen mit zwei Triebwagen eingesetzt werden, müssen die Fahrgäste nun mit den Kurzzügen vorliebnehmen.

Im Klartext: Statt 384 Sitz- sowie rund 700 Stehplätzen verfügen die Bahnen mit nur einem Triebwagen über lediglich 192 Sitzgelegenheiten und ungefähr 350 Stehplätze – wodurch sich das Angebot im S-Verkehr rund um Hilden gegebenenfalls halbiert. Die Bahn selbst bedauerte am Dienstag die damit verbundenen Einschränkungen für die Kunden. „Wir bemühen uns, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten“, sagte ein Unternehmenssprecher. Beispielsweise sei es zu Beginn dieser Woche gelungen, die Einschränkungen in Grenzen zu halten, hieß es aus der Regionalzentrale in Düsseldorf.

Ohnehin hofft die Deutsche Bahn, dass das Schlimmste inzwischen überwunden ist. Zwar sei noch den gesamten Januar hindurch phasenweise mit verkürzten Zügen zu rechnen, betonte der Sprecher. Indes sollte sich die Anzahl jener Bahnen mit einem reduzierten Platzangebot in überschaubaren Grenzen bewegen, so das Unternehmen.