Hotels verzeichnen erfreuliche Gästezahlen

Die Stammkundschaft wird immer größer. Auch die Messen machen sich positiv bemerkbar.

Hilden/Haan. Für die Hotels im Kreis Mettmann war 2016 ein gutes Jahr. Das zeigen die Zahlen, die der Landesbetrieb IT.NRW jetzt veröffentlicht hat. Mit knapp 540 000 Gästeankünften und rund 990 000 Übernachtungen im Jahr 2016 wurde das gute Ergebnis des Vorjahres noch einmal übertroffen. Die Tendenz kann Ralf Hamacher, Inhaber und Geschäftsführer des Haaner „Hotel-Restaurant im Park“ bestätigen: „Es war auf jeden Fall ein sehr positives Jahr“, sagt er. Auch in seinem Haus habe es mehr Gäste gegeben. Einer der Gründe dafür sei das gute Messejahr. So lockte beispielsweise die internationale Druckermesser Drupa viele Interessierte nach Düsseldorf und in die nähere Umgebung. Die Zimmer in dem Drei-Sterne-Hotel an der Nordstraße waren zu jenen Zeiten denn auch ausgebucht.

Ralf Hamacher schätzt, dass es 2016 rund 20 Prozent mehr Belegung und Umsatz als im Vorjahr gegeben hat. Ein weiterer Grund für die steigenden Gästezahlen sei auch, dass die Stammkundschaft immer größer wird. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 41 017 Gäste in die Gartenstadt. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Übernachtungen sind mit 102 466 um 5,7 Prozent gestiegen.

Die Kurzzeit-Touristen tragen zu der steigenden Belegung bei

Beachtlich ist, dass im vergangenen Jahr 2,5 Prozent mehr internationale Gäste nach Haan reisten. Auch in Hilden spürt das Amber-Hotel schon seit 2013 eine positive Tendenz, wie Geschäftsführer Robert Jan Derckx mitteilt. 2016 sei diese durch die gut besuchten Messen wie zum Beispiel die Drupa gefestigt worden. Insgesamt sei der Umsatz in 2016 um circa vier Prozent besser gewesen als zum Vorjahr. „Nicht nur die Messegäste, Aussteller und Besucher haben zu der positiven Entwicklung und steigenden Belegung beigetragen, sondern auch Kurzzeit-Touristen.“

Das Vier-Sterne-Hotel an der Schwanenstraße hat 93 Zimmer und Suiten. Die Tendenz stimmt den Geschäftsführer zuversichtlich, auch wenn die Preispolitik durch die vielen Neubauten in Düsseldorf unter Druck stehe. „Wir steuern jedoch durch laufende Investitionen gegen um unser Produkt stetig zu verbessern.“ In Hilden waren es 61 591 Hotelgäste, die für 143 178 Übernachtungen sorgten. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1,1 Prozent weniger. 2,3 Tage bleiben die Gäste durchschnittlich in Hilden, ähnlich sieht es in der Gartenstadt aus, in der sich die Besucher 2,5 Tage aufhalten.

Für das City Class-Hotel „Savoy“ in Haan teilt Geschäftsführerin Christina Marquigny mit, dass 2016 „sehr gut gelaufen“ ist. „Die Messen machen sich immer bemerkbar“, sagt sie. Doch könne das Hotel zwischen Rheinufer und Bergischem Land auch auf eine gute Stammkundschaft blicken – Geschäftsleute, die immer wieder kommen.

Jochen Römer Geschäftsführer des Hotel am Stadtpark in Hilden, spricht ebenfalls von einem „guten Jahr.“ Die Nachfrage zu Messen sei sehr hoch, vor allem in Düsseldorf. Kölner Messegäste gäbe es zwar auch, aber weniger. Hauptsächlich seien es in dem Backsteingebäude an der Klotzstraße Geschäftsleute, die in dem Drei-Sterne-Hotel einkehren. So bietet es auch drei Seminarräume für Veranstaltungen bis zu 150 Personen.

„Wenn gute Messejahre sind, ist automatisch viel zu tun“, sagt auch Kirsten Joest von dem Hotel „Haus Poock“ in Haan. Neben Messebesuchern sind es auch viele Monteure und Arbeiter, die eines der 22 Zimmer buchen. Doch auch Wanderer kommen in das Haus am Park. Besonders als der Wanderweg, der Neandersteig, neu gemacht wurde, sei es bemerkt worden. „Nun ist der erste Hype vorbei und die Touristenzahlen haben sich eingependelt.“

Anzeige