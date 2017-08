Am 10. September wird für den guten Zweck abgeschlagen.

Haan. Bereits zum 16. Mal laden die Haaner Soroptimistinnen zum traditionellen Golfturnier ein. Am 10. September können sich Hobbygolfer über die 18-Loch-Runde miteinander messen und sich gleichzeitig für einen guten Zweck engagieren: Der Erlös des Turniers wird für einen guten Zweck gespendet. Auch Sponsoren sind gerngesehen. Die Schirmherrschaft hat wieder die Haaner Bürgermeisterin Bettina Warnecke übernommen.

Für den Haaner Club von Soroptimist International ist es der Jahreshöhepunkt: Das von ihnen organisierte Golfturnier zieht Jahr für Jahr eine große Anzahl Teilnehmer an. „Wir freuen uns, dass das Turnier so viel Zuspruch findet“, sagt Monika Neumann, Präsidentin des Clubs. „Die Atmosphäre ist immer toll. Jeder Teilnehmer weiß, dass er mit seiner Teilnahmegebühr einen guten Zweck unterstützt“. Gespendet wird der Erlös an den Haaner Flemingtreff, der von den Soroptimistinnen regelmäßig unterstützt wird. Gegründet wurde der Treff vor Jahren als eine Nachbarschaftsinitiative. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Angeboten, unter anderem eine Hausaufgabenbetreuung für etwa 40 Kinder und Jugendliche.

Die Erlöse des Golfturniers sind eine große Hilfe für den Flemingtreff. Die Qualität der Betreuung kann so auf einem hohen Niveau gehalten werden. „Es kann aber nie genug sein“, so Monika Neumann. Sponsoren für das Golfturnier sind daher immer willkommen „Wir freuen uns riesig über die große Anzahl an Unterstützern, die unser Turnier mit Sach- und Geldspenden unterstützen. Es dürfen aber auch gerne noch mehr Sponsoren sein, die durch ihren Beitrag helfen, die Chancen von Jugendlichen in Schule und Beruf zu verbessern“.

Jeder Golfer mit Platzreife ist zur Teilnahme eingeladen. Anmeldungen mit Heimatclub und Handicap per E-Mail an Renate Tewaag oder im Golfclub Haan-Düsseltal. Red

golfclub-haan-duesseltal.de dr.tewaag@web.de

Anzeige