Der ADFC Haan bietet schwierige und leichte Touren an.

Haan. Die zehnte Fahrrad-Sternfahrt des ADFC am Sonntag, 7. Mai, eine Woche vor der Landtagswahl steht ganz im Zeichen derselben. Aus allen Richtungen machen sich Radfahrer gemeinsam auf in die Landeshauptstadt, um hier eine 18 Kilometer lange Runde mit mehreren tausend Radfahrern zu drehen und für das schönste Verkehrsmittel zu werben. Die Haaner Teilnehmer werden vom Wuppertaler Zubringer am Alten Markt um 12.55 Uhr abgeholt und können so bereits ab Haan wahrscheinlich wieder mit einer dreistelligen Anzahl an Teilnehmern in Richtung Düsseldorf starten. Die Distanz beträgt zirka 25 Kilometer. Die Rückfahrt erfolgt individuell mit der S 1 oder der S 8 oder spontan gemeinsam mit dem Rad. Weitere Infos im Internet.

Tour auf der Niederbergbahn ist sportliche Herausforderung

Auch die üblichen geführten Radtouren finden im Mai wieder statt: Am Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, heißt es: „Niederbergbahn mal sportlich“. Bei dieser recht schweren Tour über etwa 75 Kilometer geht es über die Hügel des niederbergischen Landes, von Haan über Mettmann und Ratingen bis nach Hösel. In Essen-Kettwig trifft die Route auf die Trasse des Panorama-Radweges Niederbergbahn, die zurück nach Haan führt. Eine leichte Radtour führt am Sonntag, 28. Mai, 10 Uhr, in den Japanischen Garten Leverkusen. Die Fahrt führt durch den Hildener Stadtwald nach Berghausen und Hitdorf zum Bayer-Werk, wo der schöne japanische Garten an der Firmenzentrale besucht wird. Die Rückfahrt führt über Rheindorf und die Ohligser Heide nach Haan.

Darüber hinaus gibt es im Sommerhalbjahr regelmäßig freitags um 14 bei gutem Wetter Nachmittags-Radtouren in Kooperation mit dem Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“. Die Tourenlänge liegt meist zwischen 25 und 40 Kilometern. Alle Touren starten am Brunnen auf dem alten Markt an der Friedrichstraße 1 in Haan. Informationen auch im Internet. arue

www.adfc-sternfahrt.org www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-mettmann/ortsgruppen/haan/radtouren.html www.facebook.com/ADFCHaan

