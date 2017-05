Unitas-Fest, Handwerkermarkt und Musikschulkonzerte gleichzeitig.

Haan. Energie braucht Synergie – das wissen die Verantwortlichen von Stadt Haan, Musikschule und Unitas. Das Ergebnis von vielen Vorgesprächen: Das Unitas-Fest, der zehnte Haaner Handwerkermarkt und mehrere Musikschul-Konzerte finden gemeinsam am 9. und 10. Juni in der Rathauskurve als eine gemeinsame Großveranstaltung statt. Nicht jeder solle sein eigenes „Süppchen“ kochen, sondern zusammen werde ein attraktives und zudem informatives Fest gefeiert. Elmar Jünemann, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus, setzte sich zusammen mit Thomas Krautwig von der Musikschule sowie dem Vorstand der Unitas und arbeitete ein Unterhaltungs-Programm aus, das sich sehen und hören lassen kann.

International bekannte Band rockt die Bühne am Freitagabend

Die Organisatoren sind sich einig, dass keiner der drei beteiligten Partner alleine ein solch vielfältiges Programm-Angebot machen könnte. Show-Beginn ist Freitagabend 19 Uhr auf einer großen Bühne. Die international bekannte Rockgruppe „Ben Wild and the wild Band“, zu der auch Marko Niemann, Schlagzeuger und Haaner Musikschullehrer gehört, werden nach eigenen Angaben Rockabilly des 21. Jahrhunderts spielen.

Am Samstag werden etwa 20 Haaner Handwerksbetriebe und Unternehmen einen Einblick in ihre Arbeitswelt gewähren. Es waren schon mal doppelt so viele Aussteller auf dem Handwerkermarkt, berichtet Jünemann. Um in kommenden Jahren wieder mehr Handwerksbetriebe anzulocken, hat er sich etwas einfallen lassen: Parallel zum Handwerkermarkt findet eine Lehrstellenbörse statt. Die beteiligten Unternehmer können offene Lehrstellen zwischen den zahlreichen Musikdarbietungen auf der Bühne vorstellen.

Zur gleichen Zeit, 11 bis 22 Uhr, treten am Samstag verschiedene Gruppen der Musikschule und ab etwa 17 Uhr diverse Bands aus dem Rockin‘ Rooster Club auf. Eine „wilde Mischung“, so Thomas Krautwig, werde dem Publikum am Samstag präsentiert. Er meint damit das Sinfonische Blasorchester, die Klezmer-Band, den Frauenchor „Loses Mundwerk“ der Musikschule und viele mehr. Hans-Joachim Görke, zweiter Vorsitzender der Unitas, verspricht für das Fest den gut sortierten Getränkestand seines Vereins.

Für die Vorbereitungen wird der Rathauskurven-Parkplatz ab Freitag, 9. Juni, ab 6 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

