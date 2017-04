Haaner kommen jetzt schneller ins Internet

Rund 13 000 Haushalte in der Gartenstadt können mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde surfen.

Haan. 13 000 Haaner Haushalte können ab sofort vom schnellen Internet bis 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) profitieren. Das gaben Vertreter der Telekom gestern zusammen mit Bürgermeisterin Bettina Warnecke bei einem Pressegespräch auf dem Neuer Markt bekannt. Hier steht bis zum 22. April der Informations-Bus im bekannten Farbton Magneta des Telekommunikationsdienstleisters. Von Montag bis Freitag, 10 bis 19 Uhr, und Samstag, 10 bis 15 Uhr, haben die Mitarbeiter vor Ort ein offenes Ohr für alle Fragen und Probleme rund um den eigenen Internetanschluss.

„Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn.“

Bettina Warnecke, Bürgermeisterin

Wer sich für das neue schnelle Internet interessiert, muss sich um eine entsprechende Umstellung kümmern und „gegebenenfalls den alten Router austauschen“, sagte Klemens Kisters, Regio-Manager der Telekom. Kunden bei anderen Dienstleistern müssen übrigens nicht wechseln. Auch sie bekommen Zugriff auf die schnelleren Leitungen. „Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn“, sagte Warnecke erfreut. „Damit wird das Leben und Arbeiten in Haan noch attraktiver.“ Sie dankte denn auch der Telekom für die gute Zusammenarbeit.

Trotz der Verzögerungen im Ausbau: Mit ihm wollte die Telekom bereits Ende 2016 fertig sein, doch eine Partner-Firma hielt ihre Zusagen nicht ein, sagte Telekom-Techniker Thomas Schaedler. Die Telekom nimmt ab sofort auch den Ausbau des Nahbereichs, ein 500 Meter großer Radius rund um den Netzknoten, in Angriff. Der Netzknoten liegt in Haan in der Kirchstraße, gleich neben der Post. Dass hier der Ausbau mit Vectoring-Technik bisher noch nicht erfolgte hat zweierlei Gründe: Einerseits war die Dringlichkeit eines Ausbaus in diesem Bereich nicht so hoch, da in der Nähe des Netzknotens bereits höhere Geschwindigkeiten zu erreichen sind. Andererseits sei es bisher ein rechtliches Problem gewesen, da immer nur ein Unternehmen den Ausbau übernehmen könne, sagte Kisters. Dieser wurde der Telekom nun genehmigt.

Bis zum 30. Juni sollen also auch Haushalte im Nahbereich mit bis zu 100 MB/s surfen können. Dass Internet- und Telefonleitungen einiger Haaner Nutzer aufgrund des Leitungsausbaus gestört sein könnten, weist die Telekom jedenfalls erneut von sich.

