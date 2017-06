73 Aussteller hatten ihre Stände mit vielerlei Garten-Bedarf in Haan aufgebaut.

Haan. Viel Lust auf Garten hatten die Besuchermassen, die am Sonntag durch Haans Straßen strömten. Sie alle hatten nur ein Ziel: den Karl-August-Jung-Platz. Hier warteten 73 Aussteller mit allem auf, was das Herz eines Garten- und Pflanzenliebhabers höher schlagen lässt. Außerdem natürlich auch mit allerlei Köstlichkeiten, damit die Besucher sich angemessen mit Speis und Trank stärken konnten. Eine Dame, die Geburtstag hatte, nutzte die Gelegenheit und feierte gleich vor Ort. Dafür hatte sie sich einen Tisch schmücken lassen und ein entsprechendes Menü ausgesucht.

Am Stand mit Naturbürsten drängelten sich die Massen

Einige neue Aussteller stellten ihre Angebote vor, wie „Flowers und Emotion“, wo es stilvolle Accessoires zu entdecken gab – vom rosafarbenen Motorroller bis hin zu Blumensteckern. Vor dem Stand mit den Naturbürsten drängten sich die Menschen. „So etwas habe ich schon lange gesucht“, gibt Rita Mewes zu. Vor allem, dass die Bürsten aus reinen Tierhaaren hergestellt sind, gefällt ihr. „Das sind Naturstoffe.“ Die 56-Jährige findet das Angebot der Gartenlust vielfältig. „Es gibt hier ja fast nichts, was es nicht gibt“, erklärt sie lachend. Natürlich jede Menge Pflanzen. Ob Rosen oder Fuchsien in den unterschiedlichsten Züchtungen oder Obstbäumchen, Stauden und Küchenkräuter, dazwischen Blumen in allen Farben. Doch auch das nötige Gerät wurde angeboten. Philip Schlehdorn aus Hilden hat sich eine klassische Harke gekauft. „Mein altes Teil kann ich jetzt endlich mal ausrangieren“, meint der leidenschaftliche Gärtner. „Mein Garten ist zwar nicht besonders groß, aber ich verbringe sehr viel Zeit im Freien.“ Das sei gesund für Körper und Seele. Einige Stände weiter können die Besucher Goldfische, Shubunkins und Edelkrebse in großen Bottichen beobachten.

Das bunte Gewimmel finden vor allem die Kinder sehr interessant. Wer einen Teich im Garten hat, konnte hier auch die passenden Wasserpflanzen finden. Pflanzen in einer ganz anderen Form gab es am Stand von Bettina Wohlrab, denn hier lagen die bunten Seifen aus, die nach Zitronenverbene, Rosen oder Lavendel dufteten. „Die werden von einer alten Seifensiederei hergestellt“, erzählt Bettina Wohlrab. Grundstoff ist hierbei Schafsmilch von einem Bauernhof. „Die Seife ist vor allem gut für Menschen mit Hautproblemen“, weiß Wohlrab. Auch Kräuter und Früchte zu Essigen und Ölen verarbeitet gab es bei der Gartenlust. „Ich liebe Himbeeressig“, verrät Sandra Hallweg. „Deshalb wollte ich mal schauen, ob die sowas haben.“ Und dann hat sich die 31-Jährige völlig unerwartet für ein würziges Kräuteröl entschieden. „Ich komme gerne zur Gartenlust“, sagt sie. „Hier gibt es wirklich alles, um sich einen schönen Nachmittag zu machen.“ Vor allem viel zu sehen gebe es.

