Haan. Im Schulzentrum an der Walder Straße in Haan haben Unbekannte am Donnerstagmorgen Reizgas versprüht und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 50 Schüler hätten am Donnerstag über Atemwegsreizungen und Atembeschwerden geklagt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt wurden 31 Schüler in Klinigen gebracht. Mehrere Ärzte seien vor Ort dabei, die Schüler zu untersuchen. Das Schulzentrum mit rund 900 Schülern sei evakuiert worden, der Unterricht falle für den Rest des Tages aus.

Das Reizgas habe sich vom Foyer der Schule in die Klassenräume verbreitet. Die Feuerwehr wurde gegen 10.50 Uhr über den Gasaustritt informiert. Es werde voraussichtlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem eingesetzten Reizgas um Pfefferspray handeln könnte.

Neben der Feuerwehr ist auch die Polizei im Einsatz. Insgesamt sind über 100 Einsatzkräfte vor Ort. red/dpa