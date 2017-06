Haan. Nach dem brutalen Überfall auf einen Rentner in Haan fehlt von den Tätern noch eine heiße Spur. Es gebe in dem Fall keine neuen Erkenntnisse, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag.

Zwei unbekannte Männer hatten den 82-jährigen Mann am Mittwochabend in seinem Haus überfallen, geschlagen, bedroht und gefesselt. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen, trugen ihr Opfer in den Garten und zündeten das Gebäude an. Die Täter sprachen Deutsch mit russischem Akzent. Da sie dem 82-Jährigen einen Sack über den Kopf stülpten, konnte er laut Polizei keine weiteren Angaben zu ihnen machen.

Nach Angaben des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen (LKA) sind brutale Raubüberfälle in Wohnungen aber eher selten. In den vergangenen 20 Jahren gab es zwischen 570 und 830 Raubüberfälle in Wohnungen in Nordrhein-Westfalen pro Jahr. dpa

Anzeige