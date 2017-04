Haan: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt mehrere Pkw

Am Sonntagmittag sorgte ein 65-Jähriger für mehr als 10.000.- Euro Sachschaden

Haan - Am Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr, prallte ein alkoholisierter 65-jähriger Autofahrer an der Alsenstraße in Haan sowohl gegen zwei geparkte Fahrzeuge als auch gegen eine Straßenlaterne und verursachte dadurch erheblichen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 13.000,- Euro.

Zeugen beobachteten, wie der Mann mit seinem Pkw zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehendes Auto fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses gegen ein weiteres parkendes Auto geschoben. Derweil setzte er seinen Pkw zurück, gab erneut Gas und rammte dann die linke Fahrzeugseite des bereits beschädigten Pkw. Mit gebrochener Vorderachse fuhr er anschließend auf den Gehweg und prallte dort gegen die Straßenlaterne, die seine Fahrt beendete. Während der Unfallaufnahme gab der erheblich alkoholisiert wirkende Fahrer an, er sei mit seinem CD-Player im Auto beschäftigt gewesen und deshalb "zu weit nach rechts gekommen".

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der 65-Jährige wurde daraufhin zur Wache nach Hilden gebracht. Dort wurde ihm die Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

