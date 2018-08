Erwachsene und Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Hilden. Das Hildorado und die Stadtwerke Hilden laden anlässlich des Jubiläumsjahrs des Schwimmbads am Samstag, 11. August zum großen Sommerfest ein. Ein abwechslungsreiches Programm mit Wasser-Basketball, einem Sprung-Contest oder Wassergymnastik verspricht viel Spaß und Unterhaltung. In jedem Becken gibt es wechselnde Spiele und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein DJ sorgt mit aktuellen Chart-Hits und Evergreens für die musikalische Stimmung. Aber auch für Entspannung ist gesorgt: In der Sauna kann ein besonderes Aufgussprogramm genossen werden oder alternativ bietet die Sonnenterrasse einen Ort zum Entspannen. Neben den regulären kulinarischen Angeboten gibt es auf der Bistro-Terrasse einen Grill und jeder Gast erhält ein Erfrischungsgetränk gratis. Mittags ab 13.30 Uhr werden die Gewinner des großen Gewinnspiels gezogen. Dieses hatte bereits zu Beginn des Jahres begonnen. Die Übergabe der Preise findet dann am 8. September bei der großen 25. Geburtstagsfeier statt.

Nach zahlreichen Jubiläumsaktionen neigt sich das Jahr nun langsam dem Ende zu. Es lockten zahlreiche Vergünstigungen und unterhaltsame Programmpunkte für Jung und Alt, wie der Schüler-Geburtstag mit dem Bullriding, der Aquafitnesstag oder die Reise zu den Osterinseln in der Osterzeit. Den Höhepunkt des Programms stellt im September dann der Hildorado-Geburtstag dar. Auch hier wird ein großes Spiel- und Sportprogramm geboten. Das Sport- und Freizeitbad an der Grünstraße mit einer gesamten Wasserfläche von 1.050 Quadratmetern wurde am 11. September 1993 eröffnet und in den Folgejahren stetig erweitert. Zuletzt kam 2015 die Saunaterrasse hinzu. Durchschnittlich besuchen 285 000 Gäste das Bad jährlich. vmy