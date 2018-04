Haan. Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten in Haan gesprengt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand sich der Automat im Innern eines Möbelhauses. Um die Maschine zu knacken, leiteten die Täter Gas in das Gerät. Es kam zur Explosion. Dadurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Unbekannten flohen laut Polizei in einem dunklen Wagen. Über die Beute war zunächst nichts bekannt.

In NRW kommt es immer wieder zu Sprengungen nach ähnlichem Muster. Erst in der vergangenen Woche hatten Täter im ostwestfälischen Spenge durch eine Detonation ein komplettes Haus und einen angrenzenden Juwelierladen schwer beschädigt. dpa