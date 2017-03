Gartenstadt Haan zeigt sich von blühender Seite

Die GartenLust findet Pfingstsonntag zum zwölften Mal statt.

Haan. Als gelungene Kombination aus Gartenmarkt und offenen Privatgärten ist sie über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit ihrem freien Eintritt im Vergleich zu den zahlreichen Lifestyle-Events rund um das Thema Garten ist sie außerdem schon eine Besonderheit: Mehr als 70 Aussteller aus Belgien und den Niederlanden, aber auch aus Deutschland und direkt aus der Region – dem Kreis Mettmann, Solingen, aber auch vom Niederrhein – warten am Pfingstsonntag, 4. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem Karl-August-Jung-Platz (Verlängerung der Königstraße) mitten in der Gartenstadt mit einem außergewöhnlichen Sortiment an Pflanzen auf. Das Angebot reicht von Rosen über Stauden und Einjährigen bis hin zu Gemüsepflanzen und Kakteen.

Die Entdeckungsreise durch die Gärten bietet Aus- und Einblicke

Darüber hinaus gibt es erlesenes Kunsthandwerk und ausgefallene Deko. Bislang öffneten am Veranstaltungstag zehn Gärten auf Haaner und Gruitener Stadtgebiet den Besuchern ihre Gartenpforten, um zum Schauen, Staunen und Fachsimpeln einzuladen. Erstmals laden aber auch fast genauso viele Vorgärten interessierte Gartenfreunde zu Besichtigungen ein. Die Entdeckungsreise durch die unterschiedlichen Gärten bietet Aus- und Einblicke auf außergewöhnliche Pflanzen und einmalige Bepflanzungen, kündigen die Veranstalter an. In den Gesprächen mit den Gartenbesitzern erhalten Besucher zudem Einblicke, wie das jeweilige Gartenparadies entstanden ist. In diesem Jahr neu mit dabei sind ein Palmengarten, ein Schattengarten und ein Garten, der so bepflanzt wurde, dass er insbesondere Vögel zum Verweilen anzieht. Die Gärten öffnen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zu den Ausstellern und den geöffneten (Vor-)Gärten gibt es im Internet.

Dort steht ab Mitte Mai auch der Veranstaltungsflyer und die Fahrradrouten-Karte für die Entdeckung per Drahtesel als Download zur Verfügung. Der rein ehrenamtlich organisierte Gartenmarkt findet immer am ersten Sonntag im Juni auf dem Karl-August-Jung-Platz statt. 2015 feierte er sein zehnjähriges Bestehen. Die Haaner Gartenlust ist weit über die Haaner Stadtgrenzen bekannt. höv

www.haaner-gartenlust.de

