Der Abriss des Norma-Marktes an der Beethovenstraße beginnt: Die Ampel muss weichen.

Hilden. Der Abriss des „Norma“-Marktes an der Beethovenstraße hat begonnen. Aber es scheint nicht alles glatt zu laufen. Bewohner des benachbarten Hochhauses Beethovenstraße 33 wiesen darauf hin, dass durch die Baustellen-Einrichtung die Feuerwehrzufahrten von beiden Seiten versperrt würden. In der Tat ist es weit schwieriger als vorher geworden, an das Haus zu gelangen. Auf der Seite des Eingangs führt nur ein schmaler, durch Schikanen aus Baustellen-Baken verwinkelter Fußweg zur Eingangstür.

Entlang der Fahrflächen eines benachbarten Garagenhofes stehen Gitter. Auf dieser Fahrbahn – erreichbar über den Stichweg von der Johann-Sebastian-Bach-Straße aus – hätten früher Einsatzfahrzeuge stehen können. Jetzt müsste – im Falle eines Brandes – die Löschwasserversorgung über einen längeren Schlauchweg an die beiden Steigleitungsanschlüsse des Gebäudes gekoppelt werden. Während vom parallel zur Beethovenstraße verlaufenden Stichweg aus die Feuerwehrzufahrt von der Gebäuderückseite erreichbar ist – sofern es dort keine Falschparker gibt – ist die Zufahrt von der Beethovenstraße aus versperrt.

Und zwar durch eine provisorisch aufgestellte Fußgängerampel. Das Ampelmännchen mit den ausgebreiteten Armen hat da Symbolcharakter. Hildens Feuerwehr-Chef Hans-Peter Kremer erklärte auf Anfrage, die Brandschutzaspekte rund um den früheren „Norma“-Markt seien mit der Feuerwehr abgestimmt. Von der Fußgängerampel, die die Zufahrt stark behindert, wusste Kremer nichts. „Die muss da weg“, erklärte er unumwunden. Das Gebäude Beethovenstraße 33 ist so hoch, dass die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter die oberen Etagen nicht erreichen könnte.

Deswegen gibt es Steigleitungen im Haus. Wenn die aber auch nicht mehr oder nur mit Verzögerung erreichbar sind, weil das Ampelmännchen im Weg steht, dann wird es schwierig mit dem Löschen. Die Bauaufsicht der Stadt wollte sich vor Ort umsehen, teilte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer mit.

Immer wieder entstehen vor dem Haus Sperrmüllhaufen

Ein weiteres Problem ist jedoch hausgemacht. Immer wieder entstehen vor dem Hochhaus große Sperrmüllhaufen. So hatte sich in den letzten Wochen wieder Unrat angesammelt, der die Passage des Fußwegs am Haus entlang sehr erschwerte. Gestern Vormittag waren mehrere Mitarbeiter eines Gebäudeservice-Unternehmens dabei, die Altmöbel und den ausgedienten Hausrat auf einem Haufen am Wendeplatz des hinteren Zufahrtsweges aufzustapeln. Der erschwerte Rettungsweg ist nicht die erste Panne, die rund um den Abriss des Supermarktes passierte.

Im Juni verschwand der Briefkasten. Nach Protesten des Behindertenbeirates stellte die Deutsche Post wenig später einen neuen Briefkasten auf. Der war dann aber wegen des Baustellenzaunes nicht erreichbar. Nach neuerlichen Protesten wurden die Baustellengitter umgesetzt. Die Liwon Real Estate GmbH, eine Beteiligung der Greyfield Group Essen, hat das rund 4000 Quadratmeter große Areal gekauft und mit der Liwon Hilden GmbH eigens eine Objektgesellschaft gegründet.

Das marode Nahversorgungszentrum soll abgerissen und durch einen Neubau mit rund 110 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe im „preisgedämpften Bereich“ (zwischen öffentlich geförderten Wohnungen und Hochpreissektor angesiedelt) ersetzt werden. Im Erdgeschoss sind Ladenlokale sowie eine Tiefgarage mit 80 Plätzen (plus 44 Stellplätze im Erdgeschoss) vorgesehen.

Gestern hat die Stadt entschieden, dass die Fußgängerampel versetzt werden muss. Die Ampel sei ohne Genehmigung und entgegen der vor dem Abbruch getroffenen Absprachen aufgestellt worden, erklärte Karin Herzfeld, stellvertretende Leiterin des Bauaufsichtsamtes.