Friedrichstraße wird zur Festmeile

Vier Tage geht in der Haaner City die Post ab, wenn vom 28. April bis zum 1. Mai das beliebte Volksfest auf dem Programm steht.

Haan. Sofie Papapetrou, die temperamentvolle Organisatorin des Friedrichstraßenfestes und Wirtin der Gaststätte Friedrichstuben, hat jetzt grünes Licht für das Programm des beliebten Volksfestes in der Haaner City gegeben. Alles ist geplant. Vom 28. April bis zum 1. Mai geht auf der Haaner Friedrichstraße die Post ab. Weil der erste Mai diesmal auf einen Montag fällt, konnten in diesem Jahr noch mehr publikumswirksame Projekte geplant werden. Los geht es auf jeden Fall am Sonntag, 30. April, um 12 Uhr mit der Eröffnung des Straßenfestes durch die Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Erstmalig findet dann bis 17 Uhr ein Kinder- und Familienflohmarkt statt. Interessenten können sich bei der Gastwirtin melden. Gebühren werden nicht erhoben, Tische werden gestellt. Voraussetzung: Kein „Gerümpel“.

Auftritte der HTV-Cheerleader und der Sambagruppe der Musikschule

Parallel dazu gibt es einen Auftritt der Yoga-Freunde von Aude Vivere. Um 17.30 Uhr treten die HTV-Cheerleader Cool Blue und um 18 Uhr die Sambagruppe der Musikschule auf. Ab 18.30 Uhr wird Musik gemacht (Jens and Friends) und ab 22 Uhr beginnt drinnen in den Friedrichstuben der Tanz in den Mai mit DJ Andy.

Am 1. Mai beginnt die vom Einzelhandelsverein „Wir für Haan“ organisierte Radtour rund um die Gartenstadt. Anmelden können sich die Radsportler morgens ab 10 Uhr vor Ort. Wie im Vorjahr ist die Rundfahrt auch Teil des Haaner Triathlons mit Schwimm-Stadtmeisterschaft, Brunnenlauf und Radtour rund um Haan. Um 12 Uhr wird am Montag dann der Maibaum aufgestellt. Es folgen insgesamt sechs Tanzgruppen des HTV. Ab 13 Uhr wird die Tombola eröffnet. Die 1200 Lose zu ein Euro werden bis 16 Uhr verkauft oder bis alle Lose verkauft sind. Es treten noch auf: Majas Bewegungszentrum und die Bauchtanztruppe um Sarah. Nachmittags um 14.30 Uhr werden die Sieger der Radtour verkündet. Danach treten noch einmal – wie am Vortag – die Samba-Schlagzeuger und auch die erfolgreichen Cheerleader Cats auf. Deren Familien verkaufen auf dem Fest nachmittags Kaffee und Kuchen.

Die Friedrichstuben bieten draußen einen Grill, Bier und Cocktails. Das Autohaus Jüntgen stellt zwei neue Mercedes-Fahrzeuge zur Schau. Am späteren Nachmittag spielt die Gruppe Drunk n’D Soul, Blues, Rock und Folk-Musik. Die Musiker kommen aus Haan, Solingen und Hilden.

Der Erlös der Tombola wird traditionell für karitative Einrichtungen gespendet. Jetzt erhielten je 600 Euro aus der Tombola 2016 der Verein Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf und der Haaner Verein Miteinander in Haan, der auf der Friedrichstraße zu Hause ist. Stellvertretend nahmen Vertreter des Vereins – Frank Fleßer und Kurt Rudoba – das Geld in Empfang.

Nach dem Friedrichstraßenfest wird der Verein „Wir für Haan“ abstimmen, welche Einrichtungen als nächstes bedacht werden. Zu Beginn des großen Festes findet von Freitag ab 18 Uhr und Samstag ab 14 Uhr im Biergarten der Friedrichstuben das erste Haaner Steel-Dart-Turnier – Einzel 301 Master Out – statt. Höchstens 32 Personen können teilnehmen. 27. April ist Anmeldeschluss. Anschließend gibt es eine Oldie-Nacht.

