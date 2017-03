Freiwillige Helfer bauen Krötenzaun

Die Krötenschützer sind wieder in Gruiten aktiv geworden. Familien beteiligen mit, um den Kindern die heimische Natur näher zu bringen.

Haan. Als Beate Wolfermann vor vielen Jahren mit dem Schutz der Kröten begann, gab es noch keine Krötenschutzzäune. „Wir sind abends auf der Straße herumgelaufen und haben die Tiere vor den Autos eingesammelt“, erinnert sie sich. Gerade bei mildem und feuchtem Wetter sind die Kröten in den ersten Frühlingswochen auf Wanderschaft, um in ihre Heimatteiche zurückzukehren, wo sie dann ihre Eier ablegen. Unterwegs sind sie vor allem in der Dämmerung.

„Es war ein Massaker“, sagt Beate Wolfermann. Es sind zuweilen mehr als 100 Kröten auf einem kurzen Straßenabschnitt unterwegs. „Die kommen von überall – und ein Auto kann da nicht ausweichen.“ Viele Tiere seien nur verletzt worden und dann jämmerlich verendet.

Durch die Krötenzäune hat sich für die wandernden Kaltblüter viel verbessert. Denn entlang der Zäune werden Eimer in den Boden eingegraben, in die die Kröten hineinfallen. Einer dieser Zäune entstand nun wieder an Haans Stadtgrenze am Pferdehof Hermgesberg. „Irgendwann hat mich ein Autofahrer darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem hier unten die Kröten unterwegs sind“, erzählt Beate Wolfermann, die für die „AG Natur und Umwelt Haan“ (Agnu) die Errichtung des Krötenzauns organisiert. Das liegt vor allem an den beiden Teichen. „Die Kröten sammeln sich hier unten. Sie kommen von den Feldern und Wiesen.“ Knapp zweihundert Meter Zaun werden hier aufgestellt. „Dadurch können wir 500 bis 1000 Kröten retten“, so Wolfermann. Der grüne Zaun ist nagelneu. „Die Biostation Urdenbacher Kämpe hat den Zaun gekauft und stellt ihn uns zur Verfügung“, sagt Wolfermann, denn der alte Zaun war schon 25 Jahre alt.

„Die Biostation Urdenbacher Kämpe hat den Zaun gekauft und stellt ihn uns zur Verfügung.“

Beate Wolfermann, Tierschützerin

Viele große und kleine Helfer sind gekommen, um sich an der Aufstell-Aktion zu beteiligen. Miria (7) hat einen Beutel mit Heringen, mit denen sie den Zaun im Erdreich befestigt. „Wenn ich sie nicht rein bekomme, dann macht der Papa sie mit dem Hammer fest“, erklärt sie sehr ernsthaft. Kröten hat sie schon öfter gesehen, denn sie ist in diesem Jahr nicht das erste Mal bei der Krötenschutzaktion dabei. „Sie war schon mit, da haben wir sie noch getragen“, meint Vater Michael Wollschläger lächelnd.

Seit einigen Jahren engagieren sich die Wollschlägers für Kröten. „Es ist eine gute Möglichkeit, den Kindern den Naturschutz nahe zu bringen“, sagt er. Im Dunkeln die Krötenzäune abzugehen und nach Kröten zu suchen, sei doch viel cooler als der Biologieunterricht in der Schule.

Wenn der Zaun steht, dann beginnt für die Helfer die tägliche Rettungsarbeit. „Wir gehen meistens morgens, sammeln die Kröten aus den Eimern, zählen sie und tragen sie ein Stück die Straße hinunter oder gleich bis zu den Teichen“, erklärt Beate Wolfermann. Je nach Wetter, kann die Krötenwanderzeit zwei bis sechs Wochen betragen. „Wenn es kalt und trocken wird, dann sind die Tiere nicht unterwegs“, weiß die Naturschützerin, die zwei Babykröten auf ihrem Handschuh sitzen hat. „Die beiden sind vom letzten Jahr“, sagt sie. In diesem Frühling sind sie noch zu klein für den Zaun. Aber das wird sich sicher bald ändern.

Anzeige