Niederrheintheater zeigt „Das Spiel von Liebe und Zufall“.

Haan. Die Verwechslungskomödie von Pierre Calet de Marivaux „Das Spiel von Liebe und Zufall“ stammt aus dem Jahr 1730. Der Adlige Monsieur Orgon (Michael Koenen) möchte seine Tochter Silvia (Verena Bill) mit Dorante (auch Michael Koenen), dem Sohn eines Freundes verheiraten. Die junge Frau ist skeptisch und bittet den Vater, zunächst mit ihrer - unverkennbar aus Köln stammenden - Zofe Lisette (Carmen Marie Zens) die Rollen tauschen zu können, um dann den Mann, den sie bald heiraten soll, unerkannt beobachten zu können.

Was sie nicht weiß: Dorante und sie ticken ziemlich gleich. Auch er reist als sein eigener Diener Bourgignon an und hat diesen (Christian Stock) in seine eigene Rolle gesteckt. Der hessisch babbelnde Bourgignon verliebt sich in die vermeintliche Silvia, die ihm auch zugetan ist.

Die beiden Adligen jedoch sehen ihre vermeintlichen Partner mit blankem Entsetzen - denn Dorante hat sich in die Zofe verliebt und Silvia in den Diener. Vater Orgon und sein Sohn Mario (Christian Stock), die als einzige das ganze Geheimnis kennen, beobachten die Szenerie amüsiert und beflügeln das Ganze auch noch. Die Geschichte ist an sich ja schon absolut witzig, aber durch die Bearbeitung, den herrlichen Dialekt von Kölsch und Hessisch, durch das Mienenspiel und die Situationskomik kommt man aus dem Lachen kaum heraus.

Die Aufführung findet heute um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums Walder Straße 15 statt. Veranstalter ist das Kulturamt. Karten sind zum Preis von 18 Euro an der Abendkasse erhältlich oder für 16 Euro im Vorverkauf. Seit Dezember 2007 gastierte das NiederrheinTheater mit seinen Produktionen mehr als 1500 Mal in vielen Gastspielorten in ganz Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Mehr als 200 000 Zuschauer erlebten bislang Klassiker der gehobenen Theaterliteratur ebenso wie Komödien, Lesungen und Kindertheaterstücke. cis