In Hilden hat jetzt ein Fish-Spa eröffnet. Die Tiere mögen die abgestorbenen Hautpartikel.

Hilden. Roland und Stefanie Bartsch haben 300 Mitarbeiter auf 70 Quadratmetern. Trotzdem ist es sehr still am gemeinsamen Arbeitsplatz. Niemand rebelliert jemals gegen die Arbeitgeber. Denn dazu müssten die fleißigen Arbeiter reden können. Und das können die Kangal-Fische aus der Türkei nicht, die im neu eröffneten Fish-Spa am Axlerhof 8 die Füße der Kunden anknabbern. Natürlich sind sie nicht so rabiat wie ihre berühmten Artgenossen, die Piranhas, sondern ganz sanft und vorsichtig. „Wie ein ganz feines, angenehmes Kribbeln muss man sich das vorstellen“, sagt Stefanie Bartsch.

Die beiden bringen sieben Jahre Erfahrung aus Mallorca mit, wo sie lange ein deutsches Beauty-Studio mit Fish-Spa hatten. Jetzt sind sie – ein Fußpfleger und eine Schönheits-Expertin – zurück in der Heimat und lassen ihre Fischchen in Wuppertal – und seit voriger Woche auch in Hilden – Menschenfüße bearbeiten. Kunde Klaus Herchentöther ist regelmäßig im Spa zu Besuch. „Ich bin vom Fisch-Fußbad sehr begeistert. Meine Durchblutung an den Füßen ist viel besser geworden. Außerdem fühlen sie sich jetzt viel weicher an“, sagt er. „Es gibt wenige Orte, wo man noch gut entspannen kann“, sagt Roland Bartsch, „aber hier, wenn man die Beine baumeln lässt, geht das.“ 50 Fische pro Becken zupfen sämtliche tote Hautschuppen vom Fuß. „Mindestens 20 Minuten lang stressfreie Zeit für den Menschen, in der er nicht weglaufen kann“, sagt Bartsch. Es herrscht eine Hygiene wie im Schwimmbad. Vor dem Eintauchen ins Aquarium werden die Füße gewaschen, desinfiziert und vom Experten begutachtet. „Nagel- und Fußpilze kommen uns hier nicht rein“, sagen die beiden.

Innerhalb von zehn Stunden dürfen die hungrigen Fischchen – übrigens eine Barben-Sorte – maximal fünf Paar Füße bearbeiten. Dann müssen sie sich erholen. „Das ist für die Fische wie für uns Schnitzel essen“, sagt Bartsch. Und das sollte man bekanntlich auch nicht unentwegt. Regelmäßig wird ein Fischschwarm auch mal für Wochen in Pause geschickt und lebt dann ausschließlich vom Fischfutter. Dann steht am Bassin ein entsprechendes Schild: „Wir machen Urlaub“. Denn schließlich behandelt Bartsch seine Mitarbeiter gut, so dass sie mindestens fünf bis acht Jahre alt werden. „Die fühlen sich so wohl hier, dass sie in unseren Becken sogar schon Junge gekriegt haben“, sagt er stolz.