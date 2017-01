Edeka übernimmt Kaiser’s in Hilden

Nach der Übernahme geht der Betrieb im Itter-Karree weiter.

Hilden. Die im Itter-Karree ansässige Filiale von Kaiser’s in Hilden wurde von Edeka Rhein-Ruhr mit Sitz in Moers übernommen. Das bestätigte der Geschäftsführer der Regionalgesellschaft Edeka Rhein-Ruhr, Stephan Steves. Seine Firma ist eine von sieben Regionalgesellschaften in Deutschland, die als eigenständig geführte Unternehmen betrieben werden.

Als Großhändler beliefern sie den Edeka-Einzelhandel und produzieren viele frische Lebensmittel auch selbst. Die Hildener Filiale soll fortbestehen, auf Dauer aber als Edeka-Standort: „Wir werden die Filialen in den kommenden 15 bis 18 Monaten umstellen“, erläutert Steves. Auch der Standort in Hilden soll dann „als Edeka-Markt auftreten“. Eine gute Nachricht auch für die Mitarbeiter: Die Belegschaft soll in voller Stärke übernommen werden. Damit findet das Tauziehen um den Fortbestand der Einzelhandels-Kette Kaiser’s in Hilden ein gutes Ende. 2013 nahm der Supermarkt im neuen Itter-Karree seinen Betrieb auf und gilt seither als schwach besucht.

2014 wurde bekannt, dass für Kaiser’s ein Investor gesucht wird. „Hier wird doch eh’ geschlossen“, sagte eine Mitarbeiterin im Herbst vergangenen Jahres mutlos, als das Unternehmen nach einem ersten gescheiterten Übernahmeversuch vor der Zerschlagung stand. Die Filialen sollten damals einzeln verkauft werden – für den Fortbestand des Geschäftes in Hilden waren das angesichts der schwachen Kundenfrequenz eher schlechte Rahmenbedingungen. Zwischenzeitlich jedoch haben sich Edeka und Rewe in einem mühsamen Verhandlungspoker geeinigt. Der überwiegende Teil der Kaiser’s-Filialen geht an Edeka.

Rewe übernimmt hingegen je einen Standort in Bayern und NRW sowie 60 Berliner Filialen und baut dort zwei weitere neu auf. Kaiser’s in Hilden ist „bis auf weiteres Tochterunternehmen der Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr“, sagt Steves. Zu diesem Verbund gehört auch die bekannte Edel-Filiale „Zurheide“ in Düsseldorf. Rund 1000 Filialen werden von Moers aus beliefert. Die Regionalgesellschaft erzielt eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro pro Jahr.

