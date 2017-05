Rund 160 Mitglieder bereichern das Leben der Schule.

Haan. Mit einem Schulfest feierte der Förderverein der Don-Bosco-Schule jetzt einen runden Geburtstag: Sieben Eltern gründeten vor 30 Jahren den Verein mit dem Zweck der Förderung von Bildung und Erziehung – so, wie es noch heute in der Satzung steht. Eine der ersten Aktivitäten war ein Tanzfest mit Tombola in der Aula des Gymnasiums unter dem Motto „Don-Bosco tanzt“ im September 1989. Ein voller Erfolg, wie ein Zeitungsartikel vermeldete: Aus dem Überschuss konnten ein Fallschirm für den Sportunterricht sowie ein „Plastikmensch“ für den Biologie-Unterricht angeschafft werden. Im Vordergrund des Vereinsziels steht aber die Ausstattung der Schule. In früheren Jahren konnte so etwa der Musikraum renoviert werden, berichtet Schulleiterin Annegret Buchart: „Zuletzt beteiligte sich der Förderverein an den modernen elektronischen Tafeln, die heute in jedem Klassenraum stehen.“ Auch um die Schulhofgestaltung kümmert sich der Verein immer wieder. Ein großer Schritt war außerdem die Einführung der Mittagbetreuung, die der Verein 1996 unter dem Begriff „Schule von 8 bis 13 Uhr“ organisierte. Es war der Vorläufer der Offenen Ganztagschule, die heute in Trägerschaft des SKFM steht. Außerdem beschäftigt der Verein eine Schülerlotsin, für die die Eltern einen kleinen Beitrag leisten. Besonders schätzen Schüler, Eltern und Lehrer die von Jahr zu Jahr wechselnden Kunst-, Theater und Zirkusaktionen in der Projektwoche. In diesem Jahr beschäftigten sich die Grundschüler mit den verschiedenen Ländern der Erde.

Unter dem Motto „Unsere bunte Welt – und wir sind mittendrin“ präsentierten sie auf dem Schulfest zum Abschluss der Projektwoche Spiele, Märchen und Rhythmen aus der ganzen Welt. Die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Christine Vock, bedankte sich bei dem Förderverein für die Finanzierung. Annegret Buchart, Leiterin der Don-Bosco-Schule, schloss sich dem Dank an mit den Worten: „Gut, dass wir ihn haben.“ Aktuell hat der Verein rund 160 Mitglieder. arue

