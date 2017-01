Die Sanierung der alten Rathaus-Tiefgarage ist beendet

Parkgebühr auf allen Plätzen auf einen Euro stündlich erhöht.

Hilden. Mehr als ein Jahr hat die Renovierung der Rathaus-Tiefgarage gedauert – und nicht nur den Nutzern einiges abverlangt. Denn saniert wurde bei laufendem Betrieb. Nur ein Teil der Parkplätze stand zur Verfügung. Der alte Betonboden musste mit Presslufthämmern herausgestemmt werden. Der Lärm war zeitweise so enorm, dass man im darüber liegenden Standesamt sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte, berichtete der städtische Gebäudemanager Ralf Scheib. Deshalb musste der Auftraggeber, die Verkehrsgesellschaft der Stadtwerke Hilden, die besonders lauten Arbeiten in Randzeiten verschieben.

Lange Bauzeit hat viele Autofahrer abgeschreckt

Elisabeth Rosendahl aus Haan hat immer gerne in der Rathaus-Tiefgarage geparkt, wenn sie in Hilden zu tun hatte. Doch die lange Bauzeit mit den Behinderungen hat sie abgeschreckt. Sie wich in das Parkhaus Am Kronengarten aus: „Das ist aber nicht so komfortabel und hat steile Rampen.“ Wann ist die Rathaus-Tiefgarage denn fertig?, wollte sie wissen. „Bis auf einige Restarbeiten sind wir durch“, berichtet Sabine Müller, Pressesprecherin der Stadtwerke Hilden: „Die Elektro-Tankstelle funktioniert schon, ist aber noch nicht freigegeben. Damit sie besser zu erkennen ist, wird sie neu gestaltet.“

Auch in den Tiefgaragen Südstraße und Nove-Mesto-Platz müsse der Boden erneuert werden. Wann, sei noch offen: „Wir sind noch im Gespräch. Dann wird sich auch entscheiden, welche Tiefgarage als nächste saniert wird.“

Mehr als eine Million Euro hat die Sanierung der Rathaus-Tiefgarage gekostet. Der Hildener Stadtrat hat beschlossen, dass die Nutzer die Investition mitfinanzieren müssen. Deshalb sind die Parkgebühren in den drei städtischen Tiefgaragen in zwei Schritten auf einen Euro pro Stunde ab 1. Januar erhöht worden.

Die unterirdischen Parkdecks schreiben keine schwarzen, sondern rote Zahlen. Deshalb hat die Kommune ihre unterirdischen Stellplätze an die Verkehrsgesellschaft der Stadtwerke Hilden übertragen. Denn: Die Stadtwerke können anfallende Gewinne und Verluste steuermindernd miteinander verrechnen.

Die Gas- und Stromkunden der Stadtwerke sollen aber nicht das Parken in Hilden subventionieren, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider, in Personalunion auch Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft. Durch die Erhöhung der Parkgebühren in den drei Tiefgaragen soll das Defizit langfristig auf Null sinken: „Wir wollen keinen Gewinn machen, aber langfristig auch nicht draufzahlen.“ Und damit die sanierten städtischen Tiefgaragen künftig nicht leer stehen, hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen, in zwei Schritten auch die Gebühren für die oberirdischen, kommunalen Stellplätze anzugleichen. Ab 1. Januar sind die Tarife für die oberirdischen und die unterirdischen kommunalen Parkplätze wieder identisch.

Langenfeld und Solingen sind im Vergleich günstiger als Hilden

Zum Vergleich: In Mettmann kostet die Stunde im Parkhaus Königshof-Galerie und Neanderstraße ebenfalls einen Euro. Langenfeld fordert 50 Cent pro angefangene Stunde. Solingen fordert im Parkhaus Hofgarten 70 Cent pro Stunde, in den Clemensgalerien für die ersten 80 Minuten 1,50 Euro. In Düsseldorf werden für eine Stunde je nach Parkzone zwischen 1,50 bis 2,90 Euro verlangt.

