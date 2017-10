Auf Antrag der Hildener CDU wurde ein Beschluss noch nicht gefasst und verschoben.

Hilden. Der Stadtrat ist das Lokalparlament der Bürger. Er besteht aus 44 Mitgliedern, hinzu kommen 100 sachkundige Bürger, zusammen also 144 Gremienmitglieder. Exakt 489 000 Seiten hat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr gedruckt, um alle Politiker mit Beratungsunterlagen zu versorgen. Mit Versand kostet das gut 97 000 Euro im Jahr. Die FDP hat beantragt, auf Papier zu verzichten und auf Tablet-Computer umzusteigen – um langfristig Geld zu sparen. Auf Antrag der CDU hat der Rat jetzt eine Entscheidung auf Dezember vertragt.

Viele Fragen sind noch offen, zeigte die Diskussion. SPD und FDP wollen, dass die Ratsmitglieder eigene Tablets nutzen (Variante zwei: Kosten 21 750 Euro einmalig plus 3451 Euro jährlich). Bürgeraktion, Allianz und Grüne fordern, dass die Verwaltung die Computer bereitstellt (Variante eins: Kosten 74 450 Euro einmalig plus 9200 Euro jährlich). Ein Mix aus beiden Varianten würde 50 450 Euro einmalig plus 3451 Euro jährlich kosten (Variante drei). Bürgermeisterin Birgit Alkenings spricht sich für Variante zwei aus – weil die den Haushalt am wenigsten belaste.