Der Flickenteppich soll schon bald verschwunden sein.

Hilden/Solingen. Der Flickenteppich auf der viel befahrenen Hildener Straße soll schon bald der Vergangenheit angehören. Denn die Hauptverkehrsachse zwischen Solingen und der Nachbarstadt Hilden wird in den kommenden Monaten wie bereits lange angekündigt zwischen Ulmen- und Teichstraße weiter umfassend saniert. Dies kündigte die Solinger Stadtverwaltung am gestrigen Dienstag an. Bereits im vergangenen Jahr wurden neue Gas- und Wasserleitungen in der Fahrbahn verlegt, jetzt folgen Stromleitungen in den Gehwegen. Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, damit die Gehwege endgültig hergestellt werden können und die Fahrbahn eine Asphaltdecke erhält, die die Lärmbelastung dauerhaft mindert.

Bushaltestellen werden barrierefrei und blindentauglich

Im Zuge der Arbeiten werden Einfahrten und Stellplätze an der Straße gepflastert, Bushaltestellen und Überwege barrierefrei und mit einem Blindenleitsystem ausgebaut, Parkstreifen und Pflanzbeete angelegt, ein Schutzstreifen für Radfahrer markiert. Zudem werden die Ampelanlagen an Elsässerstraße, Laibacher Straße und Grenzstraße ausgetauscht. „Mit moderner Technik kann nach Abschluss der Bauarbeiten die Grüne Welle optimiert werden“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Bauarbeiten sollen am kommenden Montag, 27. August, starten und werden voraussichtlich bis zum Herbst 2019 andauern. Dabei wird – beginnend an der Bahnunterführung Ulmenstraße – während der kommenden Monate zunächst in mehreren Abschnitten überwiegend im Gehweg gearbeitet, im Wechsel auf beiden Straßenseiten. Für Fahrzeuge gilt weiterhin die gewohnte Verkehrsführung. Später startet der Ausbau der Kreuzung Grenzstraße/ Teichstraße. Zuletzt wird die neue Straßendecke eingebaut. Die verschiedenen Baumaßnahmen sind laut Stadt Solingen aufeinander abgestimmt. Abgestimmt und auf mehrere Schultern verteilt sind auch die Kosten des umfangreichen Bauprojektes.

So beteiligen sich die Stadt Hilden (62 500 Euro), der Landesbetrieb Straßen NRW (274 000 Euro) und die Stadtwerke Solingen ( 117 000 Euro). Insgesamt kostet der Ausbau etwa 2,1 Millionen Euro. Wobei die Stadt Solingen Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro übernimmt. Die Sanierung der Fahrbahn schlägt im Gesamtpaket mit knapp 600 000 Euro zu Buche. Da sie mit dazu beiträgt, den Lärm zu reduzieren, wird sie zu 90 Prozent vom Bund gefördert. uwv