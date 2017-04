Der SGV wandert wieder durch das Neandertal

Der Sauerländische Gebirgsverein plant wieder Touren.

Haan. Ob ins Neandertal oder zum Schloss Benrath – der Sauerländischen Gebirgsvereins Erkrath-Haan (SGV) schnürt verlässlich auch im Mai die Wanderschuhe.

Zum Beispiel dann, wenn es am Montag, 1. Mai, um 9.30 Uhr auf eine Rundwanderung von zehn Kilometern um Velbert-Langenberg geht. Treffpunkt: Bahnhof Velbert-Langenberg. Anmeldung und Information beim Wanderführer unter der Telefonnummer 02104/797171. Am Dienstag, 9. Mai, ist das Schloss Benrath zunächst Ziel und dann Startpunkt einer anschließenden, sechs Kilometer langen Wanderung. Treffpunkt: Bahnhof Benrath, 10.15 Uhr. Anmeldung unter Telefonnummer 02129/6690.

Eine Wanderung von 14 Kilometern um Solingen Wald unternimmt der SGV am Samstag, 14. Mai. Los geht es am Hauptbahnhof Solingen um 10.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 02104/45503. Am Samstag, 20. Mai, geht es auf 20 Kilometern von Beyenburg nach Breckerfeld. Wanderbeginn: Bushaltestelle Beyenburg-Mitte. Anmeldung beim Wanderführer unter Telefon 02129/3423465.

Am Mittwoch, 24. Mai, heißt es „Auf schönen Wegen das Neandertal erleben“. Die zwölf Kilometer lange Wanderung startet um 9.05 Uhr am S-Bahnhof Millrath. Anmeldung und Info unter Telefon 02104/932293.

Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Donnerstag

Auf dem Birgeler Urwaldsteig gibt es am Samstag, 27. Mai, auf 18 Kilometern viel Natur zu bestaunen. Wanderbeginn ist am Bahnhof Wegberg-Dahlheim, 10 Uhr. Anmeldung unter Telefonnummer 02104/33247.

Zusätzlich zu den Wanderungen trifft sich eine Nordic-Walking-Gruppe jeweils donnerstags um 10 Uhr in Haan auf dem Parkplatz am Kellertor. Die Touren beinhalten sieben Kilometer in moderatem Tempo. Anmeldung nicht nötig. Weitere Informationen gibt es im Internet. höv

www.sgv-erkrath-haan.de.

Anzeige