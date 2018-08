Die Kletterwand war an diesem Wochenende der Hit bei Besuchern.

Haan. An der fünf Meter hohen Kletterwand hängt Paul in den Seilen. Der Sechsjährige klammert sich fest, steigt immer höher. Unerschrocken grinst er nach unten, wo seine Mutter Nicole Kuhles steht und ihm nicht ohne Stolz zusieht. „Paul ist ein sportliches Kind“, sagt sie. „Er probiert gerne alles aus.“ Vor allem findet er alles spannend, was mit Klettern zu tun hat. „Auf dem Spielplatz haben wir auch so einen kleinen Berg“, erzählt Nicole. Der zieht Paul magisch an. Schließlich hat der Junge wieder festen Boden unter den Füßen. „Ich hatte die Hand ganz oben“, erzählt er begeistert. Ob das Klettern nicht anstrengend war? Doch da schüttelt Paul den Kopf. „Aber Spaß hat es gemacht.“ Seine Schwester Lina-Marie hat sich auch getraut. „Ich war fast ganz oben“, sagt die Vierjährige. Und trotz der Höhe hatte sie überhaupt keine Angst.

Kletterwand bietet gleich sechs Routen auf einmal

Die Kletterwand ist der Renner beim Haaner Sommer. „Wir sind alle zwei Jahre hier“, erklärt Horst Leppelt, alias Heli, vom Deutschen Alpenverein, der die mobile Kletterwand vom „Klettermaxx“ in Dortmund ausgeliehen hat. „Wir haben hier die Möglichkeit, sechs Routen gleichzeitig zu klettern. Von einfach bis anspruchsvoll.“ Kinder ab vier Jahren können – sowie ihnen die Gurte passen – bereits erste Klettererfahrungen machen. Und der Andrang verrät, dass vor allem die Kinder und Jugendlichen sich dieser Herausforderung stellen wollen. „Wir können die Kinder motivieren“, sagt Horst Leppelt, „bei den Eltern klappt das nicht so.“

Wie kommt eine Kletterwand auf eine Strandparty? „Ich habe vor mehreren Jahren in der Klosterkirche in Remscheid den stellvertretenden Vorsitzenden vom Haaner Sommer getroffen“, erzählt Horst Leppelt. Man kam ins Gespräch und zu dem Schluss: Klettern wäre eine schöne Idee. Natürlich sind auch genügend Helfer da, die die Kletterer absichern und Tipps geben. „Das sind alles erfahrene Kletterer“, betont Leppelt, „die kennen sich aus.“

Wer dagegen nicht so der sportliche Typ ist, konnte sich bei Büchermarkt und Kindertrödel mit Lesefutter eindecken. Marion Hafener hat im Zelt ihren Stand aufgebaut. „Das sind alles Bücher und Spielsachen von meinen Kindern“, erzählt sie, „und Bücher von mir.“ Da für den Büchermarkt keine Standgebühren verlangt werden, kann sie die Bücher und das Spielzeug günstig anbieten.

Am Mittwoch wird am Lagerfeuer gesungen

Bis zum 27. August heißt es noch „Sommerurlaub im Häusermeer“. Am kommenden Mittwoch heißt es dann von 17 bis 19 Uhr noch einmal „LaoLa – Lagerfeuersongs ohne Lagerfeuer“. Am 23. August findet zum letzten Mal der „Allgemeine Sporttreff am Strand“ von 19 bis 21 Uhr statt. Dann geht der Haaner Sommer wieder zu Ende und es heißt Abschied nehmen bis zum nächsten Jahr von Strand und Sand auf dem Neuen Markt.