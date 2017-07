Das Angebot reicht von „Downhill-Tour bis hin zu einer Schlösser-Tour.

Haan. Auch im Juli bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Haan wieder vier geführte Tagestouren an. Am Samstag, 8. Juli, um 11 geht es los mit einer „Downhill-Tour an die Wupper“, die sich an geübte Mountainbiker richtet. Diese schwere Tour hat bis zu 1000 Höhenmeter auf 45 Kilometern und erfordert eine gute Radbeherrschung.

Es geht über das Ittertal an die Wupper, wo einige interessante Abfahrten an den Wuppersteilhängen erkundet werden. Um Anmeldung wird gebeten unter der ADFC-Mail-Adresse. Am Sonntag, 9. Juli, um 10 geht es dann für Tourenradler auf eine längere Fahrt (80 Kilometer) durch das Ruhrgebiet über die Route Industriekultur, die einige industrielle Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. An- und Abreise mit der S-Bahn.

Ende Juli führt ein Ausflug zur Duisburger Seenplatte

Zu den Schlössern Düsseldorfs führt eine leichte Tour (60 Kilometer) am Samstag, 22. Juli um 10 Uhr, die einige historische Gebäude der großen Nachbarstadt zum Ziel hat. Die Fahrt führt über Hochdahl, Bruchhausen zum Schloss Eller, danach über Wersten und Schloss Elbroich nach Schloss Mickeln. Über den Himmelgeister Rheinbogen werden Schloss Benrath und Schloss Garath angesteuert. Am 30. Juli folgt schließlich eine 60 Kilometer lange Ausfahrt zur Duisburger Seenplatte. Die An- und Abfahrt mit der S-Bahn 1.

Sportliche Feierabendtouren finden am ersten und dritten Mittwoch des Monats um 18 Uhr statt. Dabei treffen sich zum Monatsanfang die Mountainbiker, und am dritten Mittwoch kommen Rennradfahrer zum Zuge. Außerdem findet freitags um 14 Uhr eine Ausfahrt zusammen mit dem Seniorennetzwerk statt. Alle Touren sind für alle Interessierten offen und starten alle am Brunnen auf dem Alten Markt in Haan. cis

http://bit.ly/2um7eTj info@adfc-haan.de

