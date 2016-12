Haan Bus bremst - vier Insassen Verletzt

Mettmann. Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in Haan, auf der Kaiser Straße, in Höhe Haan-Markt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt wurden. Nach Angaben des Busfahrers, musste er, als er die Haltestelle Haan-Markt in Richtung Wuppertal verlassen hatte, verkehrsbedingt abbremsen. Dieses Bremsmanöver kam für drei Fahrgäste im Bus unerwartet, sodass diese stürzten und zu Fall kamen.

Darüber hinaus fiel ein Kinderwagen im Bus um und das Kind (sechs Monate alt) fiel heraus. Glücklicherweise wurde nach einer ersten Untersuchung durch die eingesetzten Rettungskräfte festgestellt, dass alle Personen und das Kleinkind nur leicht verletzt worden waren. Da die Businsassen den Unfallhergang anders schilderten, als der Busfahrer, wird das Verkehrskommissariat Süd, mit Sitz in Langenfeld, weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang vornehmen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kaiser Straße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt, wodurch es zu leichteren Verkehrsbehinderungen kam. Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden. Weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 / 9328-6380 zu melden.

Anzeige