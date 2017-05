Drei Vorschläge legte ein Gutachter vor, um den Lkw-Verkehr aus der City rauszuhalten. Keiner fand den Zuspruch der Haaner.

Haan. Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Dienstagabend unter dem Applaus von rund 70 Zuhörern – so viele wie selten – alle drei vom Gutachter vorgeschlagenen Varian-ten für einen Straßentausch von Turn- und Martin-Luther-Straße sowie für eine Verteilung des (Lkw-) Verkehrs über diese beiden Straßen einstimmig abgelehnt.

Bei einer Enthaltung haben die Mitglieder außerdem den Vorschlag der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) angenommen, zu diesem Thema einen Bürgerdialog zu veranstalten. Zur nächsten regulären Sitzung des Stadtentwicklungsausschuss sollen darüber hinaus Vertreter des Kreises eingeladen werden, damit dieser „einfach spürt, dass es in Haan enormen Widerstand gibt“. Das sagte Jörg Dürr (SPD) am Ende einer fast anderthalbstündigen Diskussion. Auch auf die Stadt Solingen soll eingewirkt werden, auf dass sie die L 85 für eine bessere Durchfahrt ertüchtigt.

Für die Stadt Haan wird derzeit ein Verkehrsentwicklungsplan erstellt. Aktuell steht als ein Bestandteil dieses Plans das Lkw-Führungskonzept zur Diskussion. Nach Anwohnerprotesten sucht Haan nach Lösungen, um den Lkw-Verkehr – der von der Autobahn kommend oft Gewerbegebiete in Hilden, Solingen und Wuppertal zum Ziel hat – von innerstädtischen Straßen fernzuhalten oder die Verkehrsbelastung zu senken.

Route durch die Stadt bringt den Lkws zeitliche Vorteile

Untersuchungen des Düsseldorfer Ingenieurbüros Runge bestätigen, dass die Route über innerstädtische Straßen Haans dem Lkw-Verkehr zeitliche Vorteile bringt – trotz Tempolimits und Ampeln. Das liege daran, dass auf der B 228 in Haan aufgrund der grünen Welle im Vergleich zu anderen Strecken „ein himmlischer Verkehrsfluss“ herrsche, so Runge. Da brauche man „sich nicht zu wundern, wenn Lkw-Fahrer über die Ohligser Straße fahren.“

Martin-Luther- und Turnstraße seien demnach für Lkw-Fahrer die „bessere Alternative zur L 85 in Solingen“, wo der Verkehr vielfach stocke. Runge zufolge erreicht der Durchgangsverkehr in Haan einen Anteil am Gesamt-Verkehrsaufkommen von stattlichen 60 Prozent, was „hohe Unverträglichkeiten“ zur Folge hat. Diese werden sich künftig aufgrund des allgemein steigenden Verkehrsaufkommens und weiterer Firmenansiedlungen im Haaner Technologiepark noch verstärken.

Das Ingenieurbüro Runge hat drei Varianten untersucht: Die erste umfasst den Straßentausch von Turn- und Martin-Luther-Straße (die Turnstraße würde von der Kreis- zur Gemeindestraße herab-, die Martin-Luther-Straße von einer Gemeinde- zur Kreisstraße heraufgestuft), die zweite das Belassen beim bisherigen Zustand mit Ausbau der Turnstraße.