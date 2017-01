Haan Auto gerät während Fahrt in Brand

Mettmann. Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Pkw- Brand auf dem Ginsterweg in Haan gerufen. Die Insassen eines Pkw Opel Vectra hatten während der Fahrt merkwürdige Schleifgeräusche und einen qualmenden Auspuff festgestellt. Als sie dann das Fahrzeug am Ginsterweg stoppten und abstellten, tropfte bereits eine brennende Flüssigkeit aus dem Auspuff des Fahrzeuges. Kurze Zeit darauf stand der Pkw im Heckbereich in Flammen. Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch nicht verhindern, dass an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in einem Wert von ca. 3.000,- Euro entstand.



Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Fahrzeugbrand durch einen technischen Defekt verursacht.

