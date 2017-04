Auto Altmann feiert 90-Jähriges

Das Autohaus in Haan feiert am Samstag, 29. April, mit vielen Aktionen ein großes Familienfest.

Haan. 1927 – als es in Haan gerade mal vier Autos gab – baute Karl Altmann den Stall seines Elternhauses an der Hauptstraße zu einer Autowerkstatt um und eröffnete dort mit 24 Jahren eine Opel-Vertretung. Dazu gehörte Mut – und Weitblick. Jetzt feiert das Haaner Autohaus sein 90-jähriges Bestehen – mit vielen Aktionen und einem Fest am Samstag, 29. April, von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände an der Düsseldorfer Straße 69-79. Karl Altmann, Sohn des Gründers, machte den Familienbetrieb in einer der kleineren Kreisstädte zu einem der größten Autohäuser in der Region. Heute leitet mit seiner Tochter Birgit Niegel bereits die dritte Generation die Geschäfte.

Söhne wollen, dass das Familienunternehmen bleibt

„Unsere Söhne Tim (18) und Lucas (15) haben Interesse daran, dass das Familienunternehmen bestehen bleibt“, freut sich die 47-jährige Geschäftsführerin: „Für alles andere sind sie noch viel zu jung.“ Die Firma sei gut aufgestellt: „Das verdanken wir unseren treuen Kunden und unseren mehr als 40 Mitarbeitern.“ Seit 2006 bietet Altmann neben Opel auch die Marke Suzuki an. „Das passt gut“, glaubt Birgit Niegel. Beide Marken sprächen unterschiedliche Kunden an und ergänzten sich gut. Rund ein Drittel der verkauften Fahrzeuge seien Suzuki: „Das ist enorm viel, denn Suzuki hat bundesweit nur etwa einen Marktanteil von einem Prozent.“ Altmann ist der einzige Suzuki-Händler in Haan und Umgebung. Und das wissen die Kunden offenbar zu schätzen. Das Autohaus legt besonderen Wert auf Service. „Viele unserer Kunden kommen von außerhalb“, weiß die Chefin: „Das bestärkt uns in unseren Anstrengungen.“

Die Mitarbeiter und ihr Können sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. Jürgen Grabow arbeitet bereits seit 50 Jahren für Altmann, Wolfgang Tuleweit seit 45 und Holger Penquitt seit 25 Jahren. Solche Jubiläen sind heute selten geworden. Wie die Firma ihre Beschäftigten wertschätzt, kann man auch auf der Homepage sehen. Dort sind alle Mitarbeiter mit Namen, Bild und sogar Telefonnummer aufgeführt.

Mehr als 150 Lehrlinge hat Altmann bereits ausgebildet

Mehr als 150 Lehrlinge hat das Autohaus Altmann schon ausgebildet, elf sind es aktuell. Das war schon Karl Altmann ein wichtiges Anliegen. Mehr als 30 Jahre hat er sich im Vorstand der Kfz-Innung für den Nachwuchs eingesetzt – und als Vorsitzender des Fördervereins Geld gesammelt für das Kompetenzzentrum der Kreishandwerkerschaft mit Lehrwerkstatt. 2005 wurde der 12-Millionen-Euro-Bau eingeweiht. Seine Tochter Birgit Niegel ist in seine Fußstapfen getreten und engagiert sich auch im Innungsvorstand.

2016 hat das Unternehmen in die Technik investiert und unter anderem eine neue SB-Waschanlage, Hebebühnen, Abgasuntersuchungsanlagen für Euro-6-Autos und Klimageräte angeschafft. In der freien Werkstatt „flott+top“ werden Fahrzeuge aller Marken fachgerecht repariert und gewartet. Neben Neufahrzeugen bietet Altmann den Kunden auch Gebrauchtwagen, Mietwagen und Transportern an.

Anzeige