Hilden. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr wurde ein Anwohner vom Menzelweg in Hilden durch verdächtige Geräusche vor seinem Wohnhaus aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster seiner Wohnung schaute und dazu die Rollläden öffnete, sah er zwei unbekannte Männer, die sich am geparkten BMW eines Nachbarn zu schaffen machten. Offenbar auf das Öffnen der Rollläden aufmerksam geworden, flüchteten die zwei Personen sofort zu Fuß in Richtung Barlachweg und entkamen von dort wahrscheinlich in das benachbarte, große Wald- und Naturschutzgebiet der Ohligser Heide.

Obwohl der vorbildliche Zeuge sofort die örtliche Polizei informierte und trotz intensiver und länger andauernder polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Hubschrauber der Polizei eingebunden war, konnten die flüchtigen Straftäter entkommen.

Sie konnten vom Zeugen nur vage beschrieben werden als insgesamt dunkel gekleidete Männer zwischen 20 und 25 Jahren, die beide schlanke Staturen und dunkle Haare hatten. Einen von ihnen war ca. 180 cm groß, der zweite etwas kleiner. Eine Überprüfung des am Menzelweg geparkten BMWs ergab, dass dieser durch das Einschlagen eines Dreiecksfensters aufgebrochen und geöffnet worden war. Aus dem Inneren des weißen 1er BMWs fehlte bereits das komplette Lenkrad samt Airbag. Beim Ausbau weiterer Fahrzeugelektronik waren die Täter dann aber offenbar gestört worden.

Der entstandene Gesamtsachschaden am aufgebrochenen Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.200,- Euro. Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der flüchtigen Straftäter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Anzeige