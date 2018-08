Am 17. November steigt im „Area 51“ der Contest.

Hilden. Zum 21. Mal richtet der Kreis Mettmann am 17. November einen Bandcontest aus. Kooperationspartner sind erneut die Hildener KJG St. Konrad und der Jugendtreff Area 51 der Stadt Hilden. Zur Teilnahme aufgerufen sind Amateurbands aus dem Kreis Mettmann, der Stadt Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss. Auch Bands aus dem Umland können sich bewerben, allerdings muss mindestens ein Bandmitglied im Kreis Mettmann, im Kreis Neuss oder in Düsseldorf wohnen oder der Probenraum muss dort liegen.

Bewerben können sich Bands aller Stilrichtungen. Nicht mitmachen dürfen professionelle Gruppen sowie Bands, die bereits drei Mal dabei waren oder den Wettbewerb schon einmal gewonnen haben. Ausgeschlossen sind außerdem Bands, die extremistisches oder Gewalt verherrlichendes Gedankengut in ihren Texten und Songs verbreiten. Das Durchschnittsalter der Band muss mindestens 14 und darf höchstens 25 Jahre betragen. Folgende Angaben sind für die Anmeldung erforderlich: Name und Werdegang der Band, Namen, Geburtsjahre und Adressen der Bandmitglieder, Stilrichtung, Kontaktadresse mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Zu richten ist die Bewerbung per Post an Area 51, Furtwänglerstraße 2b, 40724 Hilden, per Mail oder per Facebook-Nachricht an Area51-Hilden.

Für die Vorauswahl werden zwei bis drei kurze Musikstücke benötigt (unter fünf Minuten; keine Cover Songs!). Bei einer Bewerbung per Facebook-Nachricht oder E-Mail können die Stücke einfach im MP3-Format an die Nachricht angehängt werden. Bei einer Bewerbung per Briefpost bitte die Stücke auf einem USB-Stick oder einer CD mitschicken. Bewerbungsschluss ist am 24. September.

Eine Jury trifft anhand der Aufnahmen eine Vorauswahl von acht Bands, die zum eigentlichen Wettbewerb am 17. November zugelassen werden. Alle angemeldeten Bands werden benachrichtigt, ob sie dabei sind oder nicht. Veranstaltungsort ist das „Area 51“ in Hilden. Die ersten drei Preise betragen 500 Euro, 400 Euro und 300 Euro, die übrigen auftretenden Bands erhalten jeweils 100 Euro. bero

