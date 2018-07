Die Figuren sind gegen Pfand im Eiscafé auszuleihen.

Haan. Ohne König, Bauer und Springer kein Schachspiel, sagte sich Karlo Sattler vom Seniorenbeirat der Stadt Haan und besorgte jetzt die Spielfiguren. Ab sofort kann also jeder Bürger in Haan in sommerlicher Freiluftatmosphäre auf dem Neuen Markt neben dem Brunnen Schach spielen. Die Anlage aus Marmor und Stein im Gesamtanschaffungswert von etwa 2500 Euro wurde schon vor einem Jahr an dieser Stelle installiert.

Auch für Zuschauer sind Steinhocker am Platz aufgestellt

Sie verfügt außerdem über vier Steinhocker, damit nicht nur die Spieler, sondern auch zwei Zuschauer Platz finden. Wer also spielen will, kann ab sofort die Figuren im gegenüber liegenden italienischen Eiscafé Eisbär gegen ein Pfand von zehn Euro übernehmen. Selbstverständlich erhalten die Spieler bei Rückgabe der Spielfiguren ihr Geld zurück. Die Schachbrett-Anlage ist ein Geschenk der Stiftung der Stadt Sparkasse Haan an den Förderverein des Senioren-Netzwerks Haan. Gemeinsam haben der Seniorenbeirat und das Netzwerk die Stadtverwaltung Haan um Betreuung der Anlage gebeten. Bürgermeisterin Bettina Warnecke ist an der Durchführung dieses Objektes nicht unbeteiligt, denn ursprünglich kam die Idee von ihr. Umgesetzt haben diese Idee dann die genannten Kreise gemeinsam. „Das passt in die Realisierung des Haaner Innenstadtkonzeptes“, sagte Karlo Sattler.

Eine gute Atmosphäre im Stadtzentrum sei ja schließlich das Ziel, fügt er noch hinzu. Die Haaner Schachexperten Detlef Arendt und Michael Reiter sind begeistert von der Idee. Mit eigenen Figuren haben sie bereits auf dem Neuen Markt gespielt. „Vielleicht finden Interessierte ja auch mal den Weg zu unseren wöchentlichen Treffen der Schachfreunde im Awo-Treff für Alt und Jung, Breidenhofer Straße 7“, hofft Detlef Arendt mit Blick auf kommende Herbst- und Wintertage. Die Schachgruppe treffe sich donnerstags zwischen 17.30 und 20.30 Uhr, sagt Arendt. Er versprach, mit seinen Schachfreunden auch wieder zum „Freiluft-Brett“ zu kommen. Ute Melchior-Giovannini und Kurt-Eugen Melchior, die Initiatoren des Senioren-Netzwerks, freuten sich ebenfalls über die Anschaffung der neuen Schachfiguren. Es sei eine zusätzliche Attraktion für Jung und Alt und trage zur Belebung der Haaner Innenstadt bei, sagt Ute Melchior.