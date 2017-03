Mettmann. Am Dienstagvormittag ist es im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße/Luisenstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 75-jährige Frau schwer verletzt wurde. Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte laut Polizei, von der Luisenstraße nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Kaiserstraße abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Fiat der vorfahrtberechtigten 75-Jährigen und kollidierte mit dem Kleinwagen.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Fiat-Fahrerin schwere Verletzungen und musste noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Seniorin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sowohl der Fiat als auch der Mercedes waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden erheblich beschädigten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

