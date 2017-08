Eine französische Komödie stimmte auf das Jubiläum der Partnerschaft mit der Stadt Eu ein.

Haan. Was für eine Sommernacht! Montagabend stand das Open-Air-Kino im Schillerpark auf dem Programm des Haaner Sommers. Mehr als 600 Filmfans kamen. 23 Grad zeigte das Thermometer um 21.30 Uhr bei Spielbeginn. Nach dem Regen der Vortage grenzte es fast an ein Wunder, dass der Abend tatsächlich sommerlich warm und trocken war.

„Monsieur Claude und seine Töchter“ flimmerte über die riesige Leinwand. Zum vierten Mal schon konnte die Medien Stiftung NRW für einen Kinoabend beim Haaner Sommer gewonnen werden. Rüdiger Daniel, Ideengeber, Filmemacher und Mann mit guten Verbindungen, strahlte übers ganze Gesicht, als sich gegen 20 Uhr der Schillerpark füllte. Mitgebrachte Stühle wurden in Reih’ und Glied aufgestellt. Genügend Platz mit gutem Blick auf die riesige Leinwand war vorhanden.

Das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Haan und Eu warf seine Schatten voraus. Zwar komme die große französische Gästeschar erst in zwei Wochen, sagte Rüdiger Daniel, aber die Haaner wollten sich mit diesem Film schon einmal einstimmen. Fritz Köhler, seit 50 Jahren einer der Motoren der Partnerschaft, warb leidenschaftlich für den europäischen Gedanken. Er freue sich, dass in diesem Sommer so viele junge Menschen aus Eu nach Haan kommen, denn „die Jugend ist das Geheimnis von Europa“, sagte der ehemalige Kulturamtsleiter der Stadt.

Im Vorprogramm zeigte Rüdiger Daniel einen Kurzfilm zum Thema deutsch-französische Freundschaft, den er zusammen mit seinem Sohn Philip gedreht hat. Akteure im Film sind auch Kinder der Kindertagesstätte der Haaner Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Musik stammt von der Band Farfarello. Einer der Kernsätze: „In schweren Zeiten erinnere Dich an den Anfang. “

Zu den Zuschauern gehörte auch Schlagersänger Rüdiger Schima

Schlagersänger Rüdiger Schima war einer der begeisterten Film-Gucker im Schillerpark. Von allen Seiten wurde der Haaner Barde begrüßt, und er erhielt zahlreiche Gratulationen zum Konzert am Vortag, zu dem mehr als 300 Besucher ins Ha-So-Zelt gekommen waren. „Ich habe den Film schon zum vierten Mal gesehen“, sagte eine Zuschauerin vor dem Hauptfilm. Am Ende des Abends war der Schillerpark sauber. Jeder hatte seinen Müll entsorgt. Die Erinnerung an einen ganz besonderen Abend im Regensommer 2017 wird noch lange nachhallen.

