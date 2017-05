Aus noch ungeklärter Ursache sprang am Sonntagabend ein 16-Jähriger von einer Terrasse eines Hauses sechs Meter in die Tiefe.

Haan. Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr von der Hochterrasse eines Wohnhauses an der Alleestraße rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Seine schweren Verletzungen machten einen Transport mit dem Rettungshubschrauber erforderlich. Da dieser an der Alleestraße nicht landen konnte, wurde ein Landeplatz an der Landstraße eingerichtet.

Bis zur Landung wurde der Verletzte durch die Besatzung des Rettungswagens und dem Notarzt versorgt.

