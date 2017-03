Die Kradfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Trauma in das Klinikum Leverkusen verbracht.

Monheim. Am Samstag kam es gegen 9:30 Uhr auf der Berghausener Straße in Höhe der Einmündung Benrather Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 80-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford Fiesta die Benrather Straße in Richtung Berghausener Straße. An der Einmündung beabsichtigte er nach links abzubiegen, dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Kradfahrerin, welche mit ihrem Krad Honda die Berghausener Straße in Richtung Baumberger Chaussee befuhr.

Die Kradfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Trauma in das Klinikum Leverkusen verbracht. Die Kradfahrerin trug bei dem Verkehrsunfall einen Helm.



Das Krad wurde abgeschleppt.

