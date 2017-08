Monheim. In der Zeit von Dienstagmittag, 12.00 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.00 Uhr, verschwand aus einer Tiefgarage an der Friedenauer Straße 16 in Monheim am Rhein ein Motorrad der Marke Harley Davidson.

Nach eigenen Angaben ist der Polizei bislang unbekannt, wie die Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangen und die schwarze Harley VRSCDX Night Rod Special starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten. Das Motorrad trägt das amtliche Kennzeichen ME-FA 27. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Motorrad bereits in Einzelteile zerlegt wurde. Der Zeitwert des vier Jahre alten Fahrzeugs wird mit 15.000,- Euro angegeben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Harley, nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. red

