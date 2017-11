Schwer verletzt worden ist ein neunjähriges Kind, das am Montagmorgen in Monheimvon einem Auto angefahren wurde.

Wie die Polizei berichtete, war der Junge gegen 7.45 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Oranienburger Straße in Richtung Opladener Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Querungshilfe für Fußgänger fuhr er, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, nach links auf die Fahrbahn. Die Fahrerin eines Pkw, die die Oranienburger Straße in Fahrtrichtung Opladener Straße befuhr, konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Jungen nicht verhindern.

Der Neunjährige wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.